Koko perhe juhli Rosbergia – ”Vain Nicon mestaruudella on merkitystä”, kommentoi Keke Rosberg HS:lle

F1-maailma sai kuuteen vuoteen ensimmäisen uuden maailmanmestarinsa sunnuntai-iltana, kun Nico Rosberg pudotti Abu Dhabin Grand Prix -kakkossijallaan tallikaverinsa Lewis Hamiltonin valtaistuimelta.

Edellinen uusi mestari oli edustanut Saksaa, ja myös Sebastian Vettelistä tuli 2010 mestari juuri Yas Marinan kilparadalla.

Yleensä FIA:n lehdistötilaisuuksissa Rosberg on tottunut vastaamaan suomalaistoimittajan esittämiin tilastokysymyksiin. Nyt hän toimi itse tilastonikkarina.

”Voin antaa sinulle uuden tilaston: nyt kaksi Rosbergiä on maailmanmestareita! Siinä on tilastotietoa, joka minusta tuntuu aika kivalta”, Rosberg lohkaisi.

Saksalle Rosberg on kolmas F1-mestari. Kun hän omaa myös Suomen passin, hän täyttää kriteerit myös neljäntenä suomalaisena maailmanmestarina.

”Minulla on Suomen passi, joten haluan kaikkien minua Suomessa kannustaneiden olevan myös hyvin, hyvin onnellisia tällä hetkellä. Se olisi hieno juttu, ja kiitos kaikille Suomesta saamastani tuesta. Osa minusta on suomalainen, ja tulee aina olemaan, mistä olen hyvin ylpeä”, Rosberg innostui tunteikkaasti ylistämään.

Abu Dhabin finaalikisa oli jännittävä loppuun asti, kun neljännen voittonsa paalulta kauden loppuun napannut Lewis Hamilton teki kaikkensa ottaakseen 12 pisteen eron kiinni.

Hamilton hidasti kylmästi Rosbergin edessä, ja järjesti, että Vettel ja Red Bullin Max Verstappen pääsivät toisen Mercedeksen taakse.

Jos molemmat olisivat ohittaneet Rosbergin, Hamilton olisi voittajana ottanut mestaruuden. Nyt hän hävisi tittelin viiden pisteen erolla, vaikka otti kaksi voittoa (10–8) ja yhden palkintosijan (17–16) enemmän kuin tallikaverinsa.

Hamiltonin nujertaminen on ehdottomasti suuri juttu uudelle mestarille.

”Tuntuu siltä, että olen ajanut ikuisuuden Lewisin kanssa, ja hän on aina onnistunut niukasti päihittämään minut, ja viemään aina mestaruudet jo silloin, kun pikkupoikina ajoimme kartingia. Lewis on hämmästyttävä kuljettaja, ja yksi historian parhaista. On uskomattoman erityistä voittaa hänet, kun taso on niin huima, ja siten tämä on vieläkin suurempi tyydytys, kun hän on sellainen mittatikku.”

”Se, että otin mestaruuden pois häneltä antaa aivan mielettömän tunteen. Tämä on ollut loistava vuosi, ja olemme ajaneet äärimmäisen kovalla tasolla, kun vastassa on noin valtavan hyvä vastustaja. Hienoa olla edellä samoilla autoilla”, mestari myhäili.

Keke Rosberg seurasi kisan Dubaissa ystävänsä kotona. Sen jälkeen hän ajoi Sina -vaimonsa kanssa Abu Dhabiin onnittelemaan jälkikasvuaan. Paikan päällä kisan näki Nicon vaimo Vivian, ja myös perheen yksivuotias tytär oli matkassa mukana.

Näin isä ja äiti saivat elää mukana poikansa ikimuistoisimman päivän.

”Tämä on perheurheilua. Nico ymmärtää tasan tarkkaan, mitä tämä merkitsee hänelle ja mitä tämä merkitsee minulle”, isä Rosberg muistutti.

Kumpi sitten merkitsee Kekelle enemmän – oma vai pojan mestaruus?

”Minun mestaruudellani ei ole enää mitään merkitystä. Olisin voinut olla vaikka hammaslääkäri tai mitä vaan. Vain Nicon mestaruudella on merkitystä, ja sillä, että hän on onnellinen.”

Vuoden 1982 mestari tuntee ne kovat paineet, mitkä Nico on kohdannut.

”Hänellä on ollut kolme aivan mahtavaa kautta, mutta myös valtavat paineet joka kisassa, kun aina pitäisi voittaa. Kun taistelee mestaruudesta, keskeytykset sattuvat. Se on tämän urheilun henki”, Keke taustoitti.

Mestarin poika kasvoi kahden maailmanmestarin varjosta itsekin mestariksi

Suomen ensimmäisen F1-maailmanmestarin Keke Rosbergin poika Nico Rosberg voitti mestaruutensa 34 vuotta sen jälkeen, kun hänen isänsä oli voittanut oman mestaruutensa. Nico Rosberg kasvoi Michael Schumacherin ja Lewis Hamiltonin tallikaverina mestarin mittoihin. Toimittaja: Ari Virtanen. Leikkaus: Terhi Liimu.