Kaikkien Lahden MM-hiihtojen lipunmyynnistä ja taloudesta vastuussa olevien ilmeet olivat muikeita sunnuntaina Rukan pakkasviimassa.

Suomalaishiihtäjien kauden avaus maailmancupissa noudatti vielä lauantain sprinteissä turhankin tuttua tasapaksua kaavaa, mutta sunnuntaina repesi.

Normaalimatkojen mc-avaus oli suomalaisittain paras vuosiin ja yksi parhaista nyt 15. kertaa järjestetyn Rukan tapahtuman historiassa.

Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken menestys ja myös monen muun hiihtäjän lupaavat suoritukset olivat omiaan buustaamaan MM-kisojen lipunmyyntiä – jos käytetään englannin kielestä lainattua nykytermiä.

Tällä kertaa hiihtäjien täytyy olla MM-kisojen vetonauloja, kun mäkihyppy rypee pohjamudissa.

Kerrankin kävi niin, että kilpailukauden alla velloneet optimistiset odotukset realisoituivat heti maailmancupin alkumetreillä menestykseksi. Ajankohta oli paras mahdollinen.

Yleensä on koettu enemmän tai vähemmän pettymyksiä, ja sitten on valmennusjohdon suulla muistutettu, että kausi on vasta alussa.

Liian usein on käynyt myös niin, että vauhti ei ole siitä juuri kiihtynyt myöhemminkään kaudella.

Mutta nyt kaikki viittaa siihen, että Iivo Niskanen on kypsä todelliseen läpimurtoon, samoin Krista Pärmäkoski.

Matti Heikkinen puhui kauden alla itselleen poikkeuksellisen painavin sanakääntein kehittymisestään uudelle tasolle. Myös hänen ensimmäinen starttinsa lupasi hiihdon ystäville mukavia.

Neljäs potentiaalinen mitaliehdokas MM-kisojen henkilökohtaisissa kilpailuissa on Kerttu Niskanen, jolle Rukan kilpailut olivat vielä tukkoista puurtamista, kuten hän itse kuvasi.

Kahden viikon päästä Davosin vaativilla mc-laduilla ja ohuessa ilmanalassa tilanne voi olla aivan toinen.

Kun MM-talvi alkoi suomalaisittain mainiosti – unohtamatta 20-vuotiaan Eero Hirvosen neljättä sijaa yhdistetyssä – on tässäkin tilanteessa syytä muistaa fraasi ”kausi on vasta alussa”.

Ruka ei kaiken järjen mukaan kertonut luotettavaa kuvaa hiihtäjien MM-näkymistä.

Mutta voihan toki käydä myös niin päin, että vielä parempaa on tulossa.