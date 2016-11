Barcelona harvinaisen suurissa vaikeuksissa – valmentaja piti tasapeliä lähes ihmeenä

FC Barcelonan päävalmentaja Luis Enrique ei suojattiensa päätä median edessä silitellyt Real Sociedad -ottelun jälkeen. Barcelona pelasi sunnuntaina Espanjan La Liga -ottelussa tasapelin, mutta Enrique kuvasi sitäkin ”lähes ihmeeksi”.

Enriquen mukaan ottelu oli huonoin, jonka Barcelona on pelannut hänen alaisuudessaan.

”Tasapeli on positiivinen, koska otimme pisteen ottelusta, josta oli käytännössä mahdotonta ottaa piste. Real Sociedad oli ehdottomasti meitä parempi sekä pallollisena että ilman palloa”, Enrique sanoi uutistoimistojen mukaan.

Real Sociedad hallitsi 1–1-tasapeliin päättynyttä kotiotteluaan alusta loppuun ja piti palloa 53 prosenttia pelistä. Barcelonalle ottelu oli kauden ensimmäinen, jossa vastustajan pallonhallintaprosentti oli suurempi.

”Oli lähes ihme, että otimme pisteen. He eivät antaneet meidän syöttää viittä perättäistä syöttöä, he prässäsivät ja voittivat kaikki kaksinkamppailut, kun he halusivat. Oli ihme, että puoliajalle mentiin maalittomassa tilanteessa”.

Ottelun avausmaalin iski isäntien Willian Jose 53. minuutilla. Barcelona-tähti Lionel Messi tasoitti pelin kuusi minuuttia myöhemmin.

Real Sociedad sai ottelussa toisenkin kerran pallon maaliin, mutta Juanmin osuma liputettiin virheellisesti paitsioksi.

Barcelona on La Ligassa 13 ottelun jälkeen toisena, kuusi pistettä Real Madridin takana. Joukkueet kohtaavat ensi viikonloppuna Espanjan klassikko-ottelussa, El Clásicossa.

”Olen varma, että näemme toisenlaisen Barçan klassikossa”, Enrique totesi Real Sociedad -ottelun jälkeen.

Real Sociedad on Barcelonaa viisi pistettä perässä, La Ligan viidennellä sijalla.