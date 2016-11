Kiipeily ja pelaaminen yhdistyvät suomalaisessa keksinnössä – ”Urheilun ja teknologian yhdistämiselle on selkeästi tarvetta”

Urheilu

Kiipeily on jo sellaisenaan monien makuun virikkeellinen harrastus, mutta entä jos siihen lisäisi pelillisyyttä?

Tähän tarpeeseen on kehitelty ainutlaatuinen digitaalinen kiipeilyseinä Augmented Climbing Wall.

Kiipeilyseinän peleissä voidaan jahdata lepakkoja, väistellä sähkölabyrinttejä tai yrittää pompauttaa virtuaalinen pallo toisen pelaajan taakse.

”Augmented Climbing Wall muuttaa kiipeilyseinän pelialustaksi ja työkaluksi uusien taitojen oppimiseen. Kiipeilyseinästä tulee käytännössä iso kosketusnäyttö, jossa kiipeilijää seurataan syvyyskameralla, ja pelit heijastetaan seinälle projektorin avulla”, digitaalista kiipeilyseinää tarjoavan Valo Motion Oy:n toimitusjohtaja Raine Kajastilahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Raine%20Kajastila kertoo.

Kiipeilyseinää aiemmin Aalto-yliopiston tutkijatohtorina kehittänyt Kajastila korostaa, että Augmented Climbing Wallin avulla voi pitää hauskaa ja samalla treenata kunnolla.

”Pelatessa kehittyvät samat lihakset kuin normaalissa kiipeilyssä. Taidot voivat siirtyä suoraan itse lajiin, toisin kuin pelatessa keilausta tai tennistä pelikonsolilla kotona. Peleillä voi motivoida kestävyystreeniä luomalla tavoitteita tai tehdä vaikka yleensä pakkopullana pidetystä alaspäin kiipeilystä hauskaa.”

Pelien vaikeustasoa on Kajastilan mukaan helppo säätää oman osaamistason mukaan. Kiipeilijät pääsevät lisäksi luomaan Augmented Climbing Wallin kenttäeditoreilla omia pelikenttiään.

Digitaalista kiipeilyseinää on voinut käyttää toistaiseksi pisimpään Tampereella, jossa se on ollut aktiviteettipuistossa reilun vuoden.

”Urheilun ja teknologian yhdistämiselle on selkeästi tarvetta. Teknologiassamme on se etu, että sitä voi helposti soveltaa myös muihin lajeihin. Tavoitteemme on ’augmentoida’ muutkin urheilulajit”, Kajastila vihjaa.

Augmented Climbing Wallia esitellään tänään Helsingissä liikuntaan, terveyteen ja urheiluun keskittyvässä startup-tapahtumassa Smashissa – samoin kuin muun muassa mobiilisovellusta Wilson X Connectedia, joka analysoi pelaajan heittoja älykoripallolla.

Wilson X Connected on suomalaisen Amer Sports -konsernin tuote, jossa koripallo yhdistetään bluetoothilla Wilson X -sovellukseen. Sovelluksen tekniikka tunnistaa tehdyt korit ja heittoetäisyydet.

”Wilson X Connectedissa saa tilastoa heittoprosenteista eri etäisyyksiltä, ja mukana on useita hauskoja eri pelimuotoja. Koripalloa voidaan käyttää hauskanpitoon tai heittopelin kehittämiseen”, Wilson Suomen tuotepäällikkö Karri Kaukohttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Karri%20Kauko kertoo.

Älykoripalloa on kehitetty siitä versiosta, joka oli Korisliigassa käytössä keväällä 2013, mutta vedettiin seuraavalta kaudelta pois epätasaisen käyttäytymisen vuoksi.

Wilsonin valmistama älypallo on nykyään Yhdysvaltojen yliopistokoripallon virallinen peliväline.

”Älypallo vastaa pelituntumaltaan oikeaa palloa, ja sen tuottamat hyödyt niin urheilullisesti kuin viihteellisestikin ovat kiistattomat. Näen, että kaikki urheiluvälineet digitalisoituvat ja on vain ajan kysymys, kun perinteiset ‘tyhmät’ urheiluvälineet jäävät historiaan yhdessä lankapuhelimien ja faksien kera”, älykoripalloon tekniikan kehittäneen suomalaisen SportIQ-yrityksen toimitusjohtaja Harri Hohterihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Harri%20Hohteri sanoo.

Smash-tapahtuma Helsingin Suvilahdessa Kattilahallissa tänään kello 10 alkaen.