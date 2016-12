Vain yksi näyttöpaikka tarjolla – Kaisa Mäkäräisellä edessä kalenteriongelma matkalla Lahden MM-kisoihin: ”Pitää kohdata muut”

Urheilu

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräiselle http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kaisa%20M%C3%A4k%C3%A4r%C3%A4isellesaattaa tulla kalenteriongelma, jos hän haluaa pyrkiä Suomen joukkueeseen Lahden MM-kisoihin.



Mäkäräinen on myöntänyt, että MM-kotikisat kiinnostavat.



”Tietysti olisi hienoa olla mukana MM-kotikisoissa. Toivottavasti olen sellaisessa kunnossa, että on ajankohtaista osallistua MM-katsastukseen tammikuussa”, Mäkäräinen sanoi keskiviikkona Hufvudstadsbladetin haastattelussa.



Hiihtomaajoukkueen päävalmentajan Reino Jylhän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Reino%20Jylh%C3%A4nmukaan ratkaisevaa on se, miten Mäkäräinen itse suhtautuu MM-Lahteen.



”Tässä varmasti hyvin nopeasti käydään keskustelu, millaiseen asemaan Kaisa asettaa Lahden MM-kisat, kun hän näkee, millainen kunto on ja miten hiihto lähtee liikkeelle”, Jylhä sanoi HS:lle.



Näillä näkymin Mäkäräisellä on mahdollisuuksia päästä Lahdessa hiihtämään viestin kolmatta osuutta ja 30 km:n päätösmatkaa, joissa hiihtotapa on vapaa.



Ainoa näyttömahdollisuus maailmancupissa on sunnuntaina 21. tammikuuta Ruotsin Ulricehamnsissa hiihdettävä kympin (v) kisa.



”Se varmasti pystyy kertomaan, missä mennään normaalimatkan hiihtämisessä. Tokihan myös se kertoo, millaista vauhtia hän pystyy ampumahiihdossa hiihtämään.”



Ainakin mc-kauden avauksessa Östersundissa Mäkäräisen hiihtovauhti oli huippuluokkaa. Vaikka ammunta ei sujunut, hän oli ladulla kolmanneksi nopein jääden hiihtoajassa vain kaksi sekuntia kisan voittajasta, Saksan Laura Dahlmeieristähttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Laura%20Dahlmeierist%C3%A4.



Jylhän mielestä Mäkäräisen pitää kuitenkin asettua samalle viivalle muitten kyseisten matkojen MM-paikkoja tavoittelevien suomalaisnaisten kanssa.



”Jos on olemassa noin vahva naisjoukkue, ja jos haluaa siihen, pitää myös kohdata ne muut urheilijat samoissa kisoissa”, Jylhä sanoi.



Voidakseen kilpailla Ruotsissa Mäkäräisen täytyy jättää väliin samalla viikolla Italian Anterselvassa käytävät päälajinsa mc-osakilpailut. Siellä Mäkäräinen on sijoittunut useita kertoja toiseksi ja kolmanneksi.



Jos Mäkäräinen lasketaan mukaan, aikaisempien näyttöjen perusteella Lahden viestijoukkueeseen on tyrkyllä seitsemän naista.



Laskentatavasta riippuen heistä kaksi tai kolme kamppailee paikasta kolmannelle osuudelle.



Mäkäräinen kilpaili MM-hiihdoissa Val di Fiemmessä 2013. Hän sijoittui 10 kilometrin (v) kilpailussa 14:nneksi. Maailmancupissa hän on samalla matkalla sijoittunut yhdeksänneksi.



Toinen ampumahiihtäjä, Mari Laukkanenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Mari%20Laukkanen, on jo vahvoilla Lahden avauslajiin sprinttiin (v).



Yksi painava näyttö on jo annettu, kun Laukkanen voitti Suomen cupin sprintin Rovaniemellä.



Toinen näyttöpaikka avautuu Skandinavian cupissa Lahdessa tammikuun alussa.



Sprintti on Lahdessa se laji, johon naisissa on tarjolla vähiten ehdokkaita.



Sotšin olympialaisten sprintissä Laukkanen oli paras suomalainen.