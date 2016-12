Hanna-Maria Seppälä lopettaa uransa – ”Kivi putosi sydämeltäni”

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hanna-Maria Seppälä , 31, ilmoittaa tiedotteessaan lopettavansa uintiuransa.



Kanadan lyhyen radan MM-kilpailut (6.–11.12.) jäävät hänen viimeisiksi kilpailuikseen uintimaajoukkueessa.



”Ajatus lopettamisesta on jalostunut mielessäni jo jonkin aikaa. Varsinkin viime kesä ennen Rion olympialaisia oli henkisesti raskasta aikaa, kun puntarointi uran tulevaisuudesta hiipi ajatuksiini päivittäin”, Seppälä kirjoittaa.



Seppälä kertoo päättäneensä heinäkuun lopulla ennen Rion olympialaisia, että vuosi 2016 jää hänen uinti-uransa viimeiseksi.



”Tämä päätös oli hyvin vapauttava, kivi putosi sydämeltäni, kun asiaa ei tarvinnut enää pohtia.”



Keravalla syntynyt Seppälä pitää vuoden 2003 MM-mitalia – 100 metrin vapaauinnin maailmanmestaruutta – huippu-urheilijan uransa ”ehdottomana käännekohtana”.



”Siitä alkoi 17 arvokisamitalin tilini, mutta mitalit ovat olleet vain bonusta hyvin tehdystä työstä. Eniten olen aina nauttinut valmentautumisen prosessista. Matka on ollut päämäärää tärkeämpää, rakastan treenaamista edelleen.”



Seppälä kertoo 19 vuoden kansainvälisen kilpauintiuran antaneen hänelle upeita elämyksiä ja ”varsinkin opettaneen hyvin paljon”.



”Viiden olympiadin kokemus tuntuu vieläkin uskomattomalta. Ensimmäiset olympialaiset Sydneyssä ja kunnia kantaa Suomen lippua Lontoon avajaisissa ovat olleet mieleenpainuvimpia olympiahetkiäni.”



Kokonaan Seppälä ei uima-altaita jätä, vaan aikoo jatkaa uintia harrastuksena.



”Saatan vielä joskus fiilistellä starttaamalla esimerkiksi SM-uinneissa.”



Muuten Seppälää odottavat uudet haasteet.



”Pian on aika suunnata katseet toisenlaiselle ammattiuralle, minua kiinnostaa työelämä yrittämisen ja hyvien ideoiden kehittämisen parissa. Odotan innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja aion olla aktiivisesti mukana urheilussa.”



”Nyt on kuitenkin aika vielä kerran puristaa kaikki irti itsestäni. Viimeinen edustukseni Suomi-verkkareissa Kanadan MM-altaalla tulee varmasti olemaan tunteentäyteinen. On upeaa päättää kansainvälinen ura MM-tasolla, ja toivon, että voin keskittyä suorituksiini täysillä. Uran päätökseen liittyviin asioihin voin palata MM-kilpailujen jälkeen. Now it's race time [Nyt on kilpailun aika]!” Seppälä päättää.