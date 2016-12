Ruotsin jalkapallossa epäily laajasta ottelumanipulaatiosta – epäiltynä yli 40 pelaajaa

Urheilu

jalkapallossa on paljastunut laaja epäily ottelumanipulaatiosta, jossa on pitkälti kyse vedonlyöntivilpistä.Peräri 43:n Ruotsin toisella ja kolmannella sarjatasolla esiintyneen pelaajan epäillään sekaantuneen ottelutulosten manipulointiin.DN:n ja UG:n paljastamat tiedot ovat peräisin salaisista dokumenteista, jotka ne ovat saaneet haltuunsa.on kerännyt ottelumanipuloinnin paljastamiseen erikoistunut sveitsiläisfirma Sportradar, joka tekee töitä muun muassa Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.Sportradar seuloo epäilyttäviä otteluita tarkkojen tietokone-ohjelmien ja otteluanalyytikkojen avulla.2015 Ruotsin toiseksi ylin sarja Superettan sai Sportradarin viisiportaisella asteikolla korkeimman riskiluokituksen ottelumanipulaatiosta.Sportradarin järjestelmä seuloi vuoden 2015 aikana maailmanlaajuisesti kaikkiaan 518 ottelua, joissa epäillään tulosmanipulaatiota. Niistä kahdeksan pelattiin Superettanissa.Epäillyistä 43 pelaajasta 25 on pelannut kolmessa mainituista kahdeksasta ottelusta ja muut 18 yhdessä tai kahdessa ottelussa.