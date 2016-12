Jani Hermansson paini matolla tiukasti, mutta soittaa nyt Hellä Hermannina kitaraa herkästi – ”Musiikki on kuin painia”

Urheilu

Jani

Vahvanäppisestä

Hermansson

Hermansson

Hermansson http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hermansson oli painimatolla vahvanäppinen vääntäjä, joka pani usein vastustajansa siltaan.Vuonna 2009 painin Suomen mestari ja EM-kisaedustaja vaihtoi trikoonsa kitaraan ja palasi lapsena aloitetun harrastuksensa pariin. Nyt tosimielellä.painijasta kuoriutui herkkäsorminen kitaristi, jonka kappaleita soi jo radiossakin.Viime vuonna Hermansson julkaisi yhtyeensä Hellä Hermanni & Kylmät Väreet kanssa ensimmäisen singlensä Kesäyön asfaltti.Samanniminen debyyttialbumi ilmestyi marraskuun lopussa Rapu Records levy-yhtiön julkaisemana., 35, viihtyi molskilla 20 vuotta. Lopettamisen jälkeen hän palasi hetkeksi takaisin ja paini SM-kisoissa 2012 pronssille.Kolmen vuoden tauon jälkeen paini ei kuitenkaan maistunut samalta ja hän lopetti toisen kerran.”Pappa sanoi kuolinvuoteellaan, että lopetin liian aikaisin. Lupasin, että aloitan uudestaan”, Hermansson kertoo yhtyeen harjoituskämpillä Valimossa Helsingissä.virittää akustisen kitaransa soittokuntoon. Tarkoituksena on purkittaa HS:n videolle Skattan valssi -niminen kappale yhdessä yhtyeen laulajan Kaisa Nissisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kaisa%20Nissisen kanssa.Skattan valssi on herkkä balladi ja jäähyväistarina, joka päättyy sanoihin auf Wiedersehen ja au revoir, näkemisiin.Albumin päätöskappale luvannee Hermanssonilta lisää musiikkia.”Kyllä. Ilman duunia ei tule mitään. Urheilusta opin, ettei saa antaa periksi eikä luovuttaa. Mainittavia summia fyrkkaa tästä ei saa, ainakaan vielä”, Hermansson sanoo.

Toistaiseksi

Nissinen

Musiikissa

Painikipinän

Edustuspaikan

Hermansson