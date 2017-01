Ässät jälleen ylittämätön este HIFK:lle Liigassa – Piste-ero porilaisten eduksi tyrmäävä 9–0

Urheilu

Tunnetta

Tällä

Porilaiset

Ensimmäinen

Patapaidat

Näennäinen

Liigan ottelut tiistaina

Huippuhetket: Ilves - Sport 222

Huippuhetket: JYP - Tappara 296

Huippuhetket: Lukko - Kärpät 244

Huippuhetket: Pelicans - KooKoo 188

Huippuhetket: SaiPa - KalPa 158