F1:n kausi alkaa maaliskuussa – Jääkiekon MM-kisat pelataan Pariisissa ja Kölnissä

6.–8.1.Pikaluistelun yleisluistelijoiden ja sprinttereiden EM-kisat, HeerenveenYhdistetyn maailmancup, LahtiAmpumahiihdon maailmancup, Ruhrpolding, SaksaMäkihypyn maailmancup, Wisla (miehet) ja Sapporo (naiset)Yhdistetyn maailmancup, Val di FiemmeHiihdon maailmancup, Toblach, ItaliaAmpumahiihdon maailmancup, Antholz-Anterselva, ItaliaTenniksen Australian avoimet, MelbourneUrheilugaala, HelsinkiMäkihypyn maailmancup, Zakopane (miehet) ja Zao (naiset)Monacon MM-ralliYhdistetyn maailmancup, Chaux-Neuve, RanskaHiihdon maailmancup, Ulricehamn, RuotsiJääpallon miesten MM-kisat, Sandviken, RuotsiTaitoluistelun EM-kisat, OstravaTalvilajien X-Games, AspenMäkihypyn maailmancup, Willingen (miehet) ja Rasnov (naiset)Yhdistetyn maailmancup, SeefeldLentopallon Suomen cupin finaaliviikonloppu, HämeenlinnaHiihdon maailmancup, FalunTalviuniversiadit, Almaty, Kazakstan3.–5.2. Hiihdon maailmancup, PyeongChang, Etelä-KoreaHiihdon SM-kilpailut, KeuruuMäkihypyn maailmancup, Obertsdorfin lentomäki (miehet) ja Hinzenbach (naiset)Tenniksen Davis Cup, Georgia-SuomiFinlandia-hiihtoYhdistetyn maailmancup, PyeongChangAmerikkalaisen jalkapallon Super Bowl, HoustonAlppihiihdon MM-kisat, St. MoritzAmpumahiihdon MM-kisat, HochfilzenRuotsin MM-ralliYhdistetyn maailmancup, SapporoMäkihypyn maailmancup, Sapporo (miehet) ja Ljubno (naiset)Hiihdon maailmancup, OsloEuroopan nuorten olympiafestivaalien talvikisat, ErzurumYleisurheilun Tähtien kisat (halli), TampereMäkihypyn maailmancup, PyeongChang (miehet ja naiset)Painonnoston SM-kilpailut, RovaniemiYleisurheilun halli-SM, JyväskyläSuur- ja normaalimäen SM-kilpailut, KuopioHiihdon maailmancup, OtepääMM-hiihdot, LahtiPikaluistelun sprinttereiden MM-kisat, CalgaryAmpumahiihdon maailmancup, PyeongChang3.–5.3. Yleisurheilun halli-EM, BelgradLumilautailun MM-kilpailut, Sierra Nevada, EspanjaTalvilajien X-Games, Hafjell, Norja. Meksikon MM-ralliNorjan mäkiviikko (Oslo, Lillehammer, Trondheim, Vikersund)Yhdistetyn maailmancup, OsloJääpallon Bandyliigan finaali (pelipaikka avoin)Jääkiekon miesten Liigan runkosarja päättyyAmpumahiihdon maailmancup, OsloYhdistetyn maailmancup, TrondheimHiihdon maailmancup, Tjumen, VenäjäNyrkkeilyn GeeBee-turnaus, HelsinkiYhdistetyn maailmancup, Schonach, SaksaPlanican lentomäki. Jalkapallon MM-karsinta Turkki–SuomiVapaapainin SM-kilpailut, JärvenpääF1: Australian gp, kauden avausTaitoluistelun MM-kisat, HelsinkiHiihdon SM-kilpailut, Kontiolahti1.–8.4. Jääkiekon naisten MM-kisat, PlymouthLentopallon naisten Mestaruusliigan finaalitGolfin Masters-turnaus, Augusta National Golf ClubSulkapallon Finnish Open, VantaaRanskan MM-ralliKreikkalais-roomalaisen painin SM-kilpailut, LapuaHiihdon SM-kilpailut, YlitornioF1: Kiinan gpLentopallon miesten Mestaruusliigan finaalitKäsipallon naisten SM-sarjan finaalitF1: Bahrainin gpNaisten Korisliigan finaalitJääkiekon miesten Liigan finaalitSalibandyn superfinaali, Helsinki. Superpesiksen miesten kausi alkaa: Sotkamo-Imatra Fuengirolassa EspanjassaArgentiinan MM-ralliF1: Venäjän gp2.–7.5. Painin EM-kilpailut, Novi Sad, SerbiaMiesten Korisliigan finaalitYleisurheilun Timanttiliiga, DohaJääkiekon miesten MM-kisat, Köln ja PariisiMaantiepyöräilyn Italian ympäriajoRaviurheilun Finlandia-ajo, HelsinkiSuperpesiksen naisten kausi alkaaVoimistelulajien SM-kilpailut, JyväskyläYleisurheilun Timanttiliiga, ShanghaiKäsipallon miesten SM-liigan finaalitF1: Espanjan gpPortugalin MM-ralliJalkapallon Saksan Bundesliigan päätöskierrosJalkapallon Englannin Valioliigan ja Espanjan La Ligan päätöskierrosJoukkuevoimistelun MM-kisat, HelsinkiLentopallon miesten MM-karsinnat, Karlovy Vary, Tšekki (Lohko E: Tšekki, Suomi, Espanja, Ruotsi, Kypros, Pohjois-Irlanti)Jalkapallon Eurooppa-liigan finaali, TukholmaYleisurheilun Timanttiliiga, EugeneJalkapallon Italian Serie A:n päätöskierrosF1: Monacon gpTenniksen Ranskan avoimet, PariisiPöytätenniksen MM-kilpailut, DüsseldorfLentopallon naisten MM-karsinnat, Portugali (Lohko F: Portugali, Suomi, Saksa, Ranska, Slovenia, Viro)1.6. Jalkapallon Naisten Mestarien liigan finaali, CardiffKoripallon NBA:n finaalitLentopallon miesten Maailmanliigan 1. turnaus Koreassa (Suomi pelaa Koreaa, Tšekkiä ja Sloveniaa vastaan). Jalkapallon Miesten Mestarien liigan finaali, CardiffYleisurheilun Timanttiliiga, RoomaLentopallon miesten Maailmanliigan 2. turnaus Helsingissä (Suomi pelaa Slovakiaa, Kiinaa ja Australiaa vastaan)Italian MM-ralliYleisurheilun Lahden EliittikisatF1: Kanadan gpJalkapallon MM-karsinta Suomi–Ukraina, TampereYleisurheilun Paavo Nurmi Games, TurkuYleisurheilun Timanttiliiga, OsloGolfin U.S. Open -turnausLentopallon miesten Maailmanliigan 3. turnaus Egyptissä (Suomi pelaa Egypti, Portugalia ja Sloveniaa vastaan). Raviurheilun Kymi gp, KouvolaYleisurheilun Kuortaneen EliittikisatSuunnistuksen Jukolan viesti, JoensuuF1: Azerbaidzhanin gpYleisurheilun Timanttiliiga, TukholmaYleisurheilun Euroopan joukkuemestaruuskilpailut, 1. liiga, VaasaPuolan MM-ralliPesäpallon Itä-Länsi, ImatraSuunnistuksen MM-kilpailut, Tartto1.7. Yleisurheilun Timanttiliiga, PariisiRaviurheilun Suur-Hollola-ajo, LahtiMaantiepyöräilyn Ranskan ympäriajoF1: Itävallan gpWimbledonin tennisturnaus, LontooYleisurheilun Timanttiliiga, LausanneSM-viikko, TampereF1: Englannin gpYleisurheilun Timanttiliiga, LontooLentopallon miesten MM-jatkokarsinta (Suomen osallistuminen avoin)Yleisurheilun Joensuun EliittikisatYleisurheilun 17-vuotaiden MM-kilpailut, Nairobi, KeniaYleisurheilun 22-vuotiaiden EM-kilpailut, Bydgoszcz, PuolaParayleisurheilun MM-kisat, LontooUinnin pitkän radan MM-kilpailut, BudapestRaviurheilun St. Michel, MikkeliYleisurheilun Lapinlahden EliittikisatYleisurheilun Timanttiliiga, Rabat, MarokkoJalkapallon naisten EM-kilpailut, HollantiGolfin British Open -turnaus, Southport, Britannia, Royal Birkdale Golf ClubYleisurheilun Kalevan Kisat, SeinäjokiYleisurheilun 19-vuotiaiden EM-kilpailut, GrossetoYleisurheilun Timanttiliiga, MonacoEuroopan nuorten olympiafestivaalien kesäkisat, Györ, UnkariTenniksen Tampere Open (ATP Challenger Tour)Suomen MM-ralli, JyväskyläF1: Unkarin gpF1: Saksan gp4.–6.8. Kuninkuusravit, HelsinkiYleisurheilun MM-kilpailut, LontooSoudun yksiköiden ja kaksikoiden SM-kilpailut, TampereGolfin PGA Championships -turnaus, Charlotte, Quail Hollow ClubSaksan MM-ralliKesäuniversiadit, Taipei CityMaantiepyöräilyn Espanjan ympäriajoYleisurheilun Timanttiliiga, BirminghamPainin MM-kilpailut, PariisiYleisurheilun Timanttiliiga, ZürichLentopallon miesten EM-kilpailut, Puola (Lohko A: Puola, Serbia, Suomi, Viro)Nyrkkeilyn miesten MM-kisat, HampuriRaviurheilun suomenhevosten derby, JyväskyläF1: Belgian gpJudon MM-kisat, BudapestTenniksen Yhdysvaltain avoimet, New YorkKoripallon miesten EM-kisat, Helsinki (1 alkulohko), Cluj Napoca, Istanbul, Tel Aviv.1.9. Yleisurheilun Timanttiliiga, BrysselJalkapallon MM-karsinta Suomi-Islanti, TampereYleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu, TukholmaF1: Italian gpJalkapallon MM-karsinta Kosovo-Suomi. Superpesis, naisten finaalitAmerikkalaisen jalkapallon Vaahteramalja, HelsinkiSuperpesis, miesten finaalitMaantiepyöräilyn MM-kisat, BergenF1: Malesian gp1.10. F1: Singaporen gpEspanjan MM-ralliJalkapallon MM-karsinta Kroatia-SuomiRaviurheilun Kriterium, TampereF1: Japanin gpJalkapallon MM-karsinta Suomi-Turkki (päätöskierros), TampereTriathlonin Havaijin Ironman -kilpailuRatsastuksen Helsinki International Horse ShowF1: Yhdysvaltain gpIson-Britannian MM-ralli5.11. F1: Meksikon gpAlppihiihdon maailmancup, LeviF1 Brasilian gpAustralian MM-ralliF1: Abu Dhabin gpSalibandyn naisten MM-kisat, Bratislava1.–5.12. Painonnoston MM-kilpailut, AnaheimUinnin lyhyen radan EM-kilpailut, Kööpenhamina. 2017 Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut, Buffalo