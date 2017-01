Suomi hakee vuoden 2021 jääkiekon MM-kisoja

Urheilu

jääkiekkoliitto on päättänyt hakea vuoden 2021 MM-kisoja. Liitto vahvisti asian Twitterissä.Suomen kanssa MM-kisojen järjestämisestä kilpailevat Latvia ja Valko-Venäjä. Kisaisäntä päätetään toukokuussa.Suomi on edellisen kerran isännöinyt MM-kisoja vuonna 2012 ja 2013, kun kisat jaettiin Ruotsin kanssa.Valko-Venäjä järjesti kisat vuonna 2014 ja Latvia vuonna 2006.Tänä vuonna MM-kisat järjestetään Saksassa ja Ranskassa. Ensi vuonna vuorossa on Tanska, vuotena 2019 Slovakia ja vuonna 2020 Sveitsi.