Kovalainen uskoo, ettei Bottaksen myöhäinen siirto aiheuta ongelmia

Urheilu

Riku TeiskonlahtiEntinen F1-kuljettaja, nykyisin Japanin Super GP -sarjassa ajava Heikki Kovalainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Heikki%20Kovalainen arvioi Urheilugaalaan saapuessaan, että Valtteri Bottaksen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Valtteri%20Bottaksen siirto Mercedekselle tulee sujumaan ongelmitta, vaikka tallinvaihto tapahtui myöhään.”En usko, että siinä on ongelmaa. Hän pystyy valmistautumaan kauteen täysin. Mersun auto on luotettava ja Bottas ehtii testaamaan muutaman kerran”, Kovalainen sanoi.Bottaksen tallikaverina ajaa kolminkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton, jonka kanssa Kovalainen ajoi itse McLarenilla kaksi kautta 2008–09.”Hän on kova tallikaveri ja äärettömän nopea. Uskon kaksikon tulevan hyvin toimeen.”Suomalaistaistelun Kimi Räikkösen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kimi%20R%C3%A4ikk%C3%B6sen ja Bottaksen välillä Kovalainen uskoo ratkeavan puhtaasti siihen, kummalla on parempi auto.