Leo-Pekka Tähti ei innostu poliitikon urasta: ”Se on loputon suo. Siinä voi menettää kasvonsa lopullisesti”

Tauon venyminen kahdella viikolla ei ollut mieluisa uutinen, sillä syyskuussa edessä olivat Rion paralympialaiset, joihin Tähti, 33, valmistautui hakemaan neljättä perättäistä T54-luokan paralympiakultaansa.Irtopalat olivat kiusanneet Tähteä pitkään, ensimmäisen kerran noin vuosikymmen ennen leikkausta. Korkeintaan viikon kestänyt lepo oli auttanut aiemmin, eikä vaivojen syytä ollut edes selvitetty.Tällä kertaa vaivat iskivät Grossetossa Italiassa, päivää ennen EM-kisojen sadan metrin finaalia. Finaalin Tähti sai runnottua läpi EM-kullan arvoisesti. Mutta sen jälkeen levosta ei ollut hyötyä.”Nyt irtopalat lukkiutuivat, ja käsi ei mennyt koukkuun tai suoraan”, Tähti kuvailee.Lopulta harjoittelu saatiin alkuun viiden viikon toipilasjakson jälkeen, ja kuuden viikon päästä kädellä uskalsi harjoitella täysitehoisesti. Alkoi kunnon rakentaminen kohti Rioa. Tarinan loppu tiedetään: Tähti otti jälleen finaalissa kirkkaimman mitalin. Talvella tehtyjen pohjien päälle kelpasi rakentaa kuntoa.”Kun nousin Rion koneeseen, niin tuntui, että pystyy jo vetämään ilman kipuja. Jääpalapussia piti käyttää paljon, ja Riossa oli hyvä, että laji oli kisojen loppupäässä. Se oli kuntoutuksen kannalta tärkeä juttu.”on ollut ratakelauksen huipulla yli vuosikymmenen. Ensimmäinen paralympiakulta tuli vuonna 2004 Ateenasta.Ennen paralympiamenestystä Tähti on ehtinyt hankkia datanomin koulutuksen. Kauppaoppilaitoksessa suoritetun tutkinnon ajan Tähti harjoitteli iltaisin.Kauppaoppilaitos oli Tähdelle varavaihtoehto. Mieluisin opinahjo yläasteen jälkeen olisi ollut Porin Kuninkaanhaan urheilulukio. Se haave ei ikinä toteutunut. Rakennuksessa oli paljon portaita eikä lainkaan hissejä.”Rehtori näytti, että tällaiset tilat täällä on eikä kaupungista ole tulossa määrärahoja, että saataisiin hissiä rakennettua. Viesti oli harvinaisen selvä.”Tähti oli nähnyt koulumaailmassa aiemminkin, että pyörätuolista saatetaan tehdä ongelma. Yläasteelle siirtymisen jälkeen Tähden oikeudesta osallistua liikuntatunneille jouduttiin taistelemaan hetki.”Liikunnanopettaja ei meinannut ottaa aluksi mukaan millään. Kai hän piti sitä terveysriskinä, jos tulen pyörätuolin kanssa heilumaan. Silloinen fysioterapeutti painoi kovasti päälle, ja lopulta minut otettiin tunnille mukaan. Eikä se sen jälkeen ollut mikään ongelma, ja kympillä opettaja palkitsi. Hyvä niin. Varmasti tapaus avasi opettajankin silmiä, että tämähän on tosi hyvä juttu.”Kokonaisuutena liikunnan tunnit olivat silti Tähdelle mieluisimmat kouluaikana. Niitä olisi saanut olla enemmän, ja niitä Tähti toivoisi lisää myös nykyoppilaille.Liikkumattomuuden hinnasta suomalaiselle yhteiskunnalle puhutaan paljon. Tähti toivoo koululle suunnannäyttäjän roolia.”Koulun vastuu lasten liikuttajana pitäisi olla isompi. Mitä koululiikunta tarjoaa, ei ole kovin montaa tuntia viikossa. Se ei riitä, jos kotona ei liikuta. Se on huolestuttava suuntaus.”saama huomio on kasvanut rutkasti Tähden uran aikana. Nyt ihmiset tietävät paremmin esimerkiksi sen, että kelaustuoli ei ole samanlainen, jolla mies kulkee kadulla.Tähti on tyytyväinen siihen, että huomio on lisännyt kriittisiä näkemyksiä urheilusuorituksista. Kriittisyyttä hän kaipaa yhä enemmän. Esimerkiksi Rion paralympialaisista tullut vain kolmen mitalin saldo olisi Tähden mielestä kaivannut tiukempaa käsittelyä mediassa.”Myös meillä pitäisi pestä jälkipyykki samalla tavoin kuin vammattomien puolella. Se nostaa arvostusta. En kaipaa mitään turhaa silittelyä. Jos oma kisa menee huonosti, olen valmis ottamaan lastillisen tavaraa niskaan. Turhaa silittelyä se on vielä nykypäivänä, mutta lajin tunnettavuus on kyllä parantunut.”Tähti itse sanoo olevansa äärimmäisen kriittinen itseään kohtaan. Hän myöntää sortuvansa joskus harjoitusohjelman kyseenalaistamiseen. Valmentaja saa Tähden mukaan silti aina viimeisen sanan.Tähti on itsekin suorittanut valmentajan ammattitutkinnon. Tutkintoa tehdessä omaa lajia piti seurata analyyttisesti.”Joskus voi katsoa peiliinkin, että ehkä tänään ei vaan lähtenyt. Itsekriittisyys on vähentynyt vuosien varrella. Nuorempana meni heti säätämään istuinasentoa, kun ei kulkenut. Se on loputon suo, kun siihen lähtee. Sen verran on oppinut käyttämään omaa järkeä, että ei kannata.”Tähti arvioi, että liiallisen miettimisen aistii hänen mielialastaan.”Vaimo on monesti sanonut, että ai, tänään meni hyvin treenit, kun mies on ihan erilainen. Mutta kun menee huonosti, niin sen näkee. Ei ehkä yksi treeni vielä, mutta pari kolme kun menee putkeen huonosti, niin alkaa jo miettiä, että mikä tämä juttu on. Monesti se on yksinkertainen asia, että on treenattu liian kovaa, ja kroppa ei ehdi palautua. Siinä vaiheessa sitä ei aina hiffaa, vaikka se on periaatteessa itsestäänselvä asia.”erää Tähti on Suomessa vain käymässä. Hän tuli ennen joulua ja palaa Espanjaan Urheilugaalan jälkeen.Malagassa Tähti pelaa pyörätuolikoripalloa ja harjoittelee tulevaa ratakelauskautta varten. Talvikauden harjoittelu menee pääosin kaavalla, jossa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina on kelausharjoitus ja koripalloharjoitus. Tiistaina ja torstaina on kelausharjoituksen lisäksi punttisaliharjoitus. Lauantaina pelataan sarjapeli ja sunnuntaina on vuorossa lepo.Sopimukset kakkoslajiinsa Tähti tekee ratakelauksen ehdoilla, sillä kelaus on ammatti.”Aikanaan olisin saanut Saksaan huippuluokan sopimuksen, mutta en halunnut lähteä, koska kelausharjoittelun olosuhteita ei olisi pystytty takaamaan.”Rion jälkeen Tähti ajoi Malagaan autolla. Yli 3 500 kilometrin matka kesti viikon kiireettömästi ajaen.”Vedin viikon siivun Espanjaan ja otin lomaa itselleni kaiken pyörityksen jälkeen. Teki hyvää ladata akkua.”Pisimmän siivun Tähti ajoi heti ensimmäisenä päivänä. Turusta lähtenyt laiva oli Tukholmassa aamulla puoli kahdeksalta. Tähti starttasi auton ja ajoi iltakuuteen mennessä Pohjois-Saksaan Hampurin lähelle.”Tykkään ajaa autoa. En tiedä tuleeko siitä, että pappa oli rekkakuski aikoinaan. Ajaminen Espanjaan ei ole kuitenkaan taloudellisesti hirveän järkevä juttu.”on sanonut jatkavansa huippu-uraansa Tokioon, mikäli kroppa kestää. Arvokisoja on vuosittain, eikä vuoden 2020 paralympialaisille vielä uhrata sen enempää ajatuksia.Tähti arvioi, että ei lopeta kelaamista koskaan. Myöhemmässä vaiheessa kuvaan saattavat tulla esimerkiksi maratonit, joita Tähti on kelannut 15 nuoruusvuosiensa aikana.”Kelaus on niin hyvä kuntoilumuoto, että olisi tyhmää lopettaa. Se, mihin väsyy, on jatkuvasti esillä oleminen, ja se että aina pitää voittaa.”Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen ei ollut sattumaa, vaan valmennus kiinnostaa Tähteä. Samalla hän ajattelee, että ammatin saaminen valmennuksesta on haastavaa. Valmentajien ammattikuntaa ei hänen mielestään arvosteta Suomessa riittävästi.”Meillä on aika vähän täysipäiväisiä valmentajia, jotka pystyvät ammatikseen valmentamaan. Henkilökohtaiset valmentajat joutuvat tekemään duunia ja raahautumaan valmennuskentälle töiden jälkeen. Ei se ole kovin optimaalista urheilija–valmentajapareille. Jotenkin pitäisi rahaa kohdentaa eri tavalla.”Eikä ole kovin suuri yllätys, että Tähteä on jo tähän mennessä kyselty politiikkaan mukaan. Uran ajan vastaus on ehdoton ei.”Todennäköisesti en lähde ikinä. Se on loputon suo. Siinä voi menettää kasvonsa lopullisesti”, Tähti sanoo ensin, mutta jatkaa hieman pehmeämmällä linjalla.”On se mahdollisuus. Siihen pitäisi paneutua paljon. Tulevaisuus on avoinna, pitää funtsia kaikki mahdollisuudet, kun ura on ohi, että mitä voisi alkaa tehdä. Ei se ainakaan vielä ole ajankohtaista.”