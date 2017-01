Onneksi olkoon illan Tähti!

Urheilu

Sen piti olla Leo-Pekka Tähti http://www.hs.fi/haku/?search-term=Leo-Pekka%20T%C3%A4hti . Mikä tahansa muu valinta olisi tuntunut väärältä. Mutta oikeus tapahtui. Joku voisi sanoa – viimeinkin.Leo-Pekka Tähti on vuoden 2016 ainoa olympiatason kultamitalisti, olympiavoittaja jo neljättä kertaa. Ja niin kauan kuin parasta valitaan, niin voittamisen täytyykin olla tärkein peruste valinnalle.Hyvästä lisäperusteesta käy se, että Tähti on ollut oman lajinsa, pyörätuolikelauksen T54-luokan pikamatkan kiistaton paralympiavaltias jo kaksitoista vuotta.Helsingin Sanomien oheisessa haastattelussa Tähti sanoo kaipaavansa kriittistä suhtautumista paralympiaurheiluun ja siinä menestymiseen, niin että tässä tulee:Leo-Pekka Tähti, Sinä olet paras omilla ansioillasi, ja se on vuosien harjoittelun, urheilullisen kunnianhimon ja sinnikkyyden tulosta. Vuoden parhaan -palkintoon ansiosi olisivat riittäneet jo vuosia sitten.Näin voi sanoa, sillä kritiikkiin kuuluvat myös ansaitut kehut – niin urheilussa kuin kulttuurissakin, olipa laji sitten pyörätuolikelaus tai vaikka kotimainen kirjallisuus.Onnittelut myös vanhalle fysioterapeutillesi, joka aikoinaan ymmärsi, että sinut kannattaa saada koulun liikuntatunneille mukaan. Ilman häntä suomalainen urheiluyleisö olisi voinut jäädä monta Tähtihetkeä köyhemmäksi.Nyt suomalainen urheiluelämä sen sijaan tuntuu entistä tasa-arvoisemmalta. Sekin on tähdellistä.