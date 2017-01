Valioliigan mestarijoukkueen hyökkääjä raivostui: ”Valmentaja ja seura pettivät minut”

Urheilu

Thanks to all the fans at LCFC. Two wonderful years but I need to feel like a footballer again. — Jose Leonardo Ulloa (@Ciclone1923) 28. tammikuuta 2017 https://twitter.com/Ciclone1923/status/825430810580881423

Sunderland

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them... — Jose Leonardo Ulloa (@Ciclone1923) 30. tammikuuta 2017 https://twitter.com/Ciclone1923/status/826096921186025475

juhli viime kaudella sensaatiomaisesti Englannin Valioliigan mestaruutta, mutta tällä kaudella paluu arkeen on ollut tyly.Joukkue on sarjassa sijalla 15, ja putoamiseen on matkaa vain viisi pistettä. Vaikean kauden myötä tyytymättömyys joukkueessa on kasvanut, ja osa pelaajista on alkanut katsoa muita vaihtoehtoja tammikuun siirtoajan puitteissa.tilanteeseensa tyytymätön on argentiinalaishyökkääjä Leonardo Ulloa. 30-vuotias kärki pelasi viime kaudella 29 ottelussa, teki kuusi maalia ja antoi kolme maalisyöttöä, mutta ei ole onnistunut tällä kaudella.Toistaiseksi tilillä on vain 240 minuuttia peliaikaa ja yksi tehty maali. Mies avautui Twitterissä haluistaa siirtyä ja ”tuntea itsensä taas jalkapalloilijaksi”.tarjosikin hyökkääjästä 7 miljoonaa puntaa, mutta Leicester ei suostunut tinkimään 10 miljoonaan hintalapusta.Tämä sai Ulloan avautumaan kovasanaisesti Twitterissä.”Kaikella kunnioituksella LCFC:n faneja kohtaan. Tunnen itseni petetyksi (päävalmentaja Claudio) Ranierin ja seuran toimesta. En pelaa enää heille”, Ulloa kirjoitti.Nähtäväksi jää, auttaako selväsanainen mielenosoitus siirtoaikeissa, vai pahensiko Ulloa tilannettaan entisestään. Ulloa kärsii reisivammasta, ja häntä odotetaan takaisin tositoimiin lähiviikkoina.