Pihiys kurittaa Olympiastadionia – eikä sen pitäisi olla yllätys kenellekään

kustannusten nopea nousu kuohuttaa ymmärrettävästi mieliä.Stadikan remontti ja uusien tilojen rakentaminen myytiin vuonna 2012 päättäjille ja veronmaksajille 200 miljoonan euron hintalapulla, mutta nyt kulut uhkaavat nousta jopa 300 miljoonaan euroon.Remonttibudjetin pettäminen on antanut eväitä pohdiskeluun, millaisen uuden stadionin 300 miljoonalla eurolla olisi voinut saada. Komean futisareenan ainakin, on moni todennut.Joku olisi purkanut koko Stadikan, myynyt maat grynderille ja rakentanut uuden kansallisstadionin kehätielle Prisman viereen. Toinen olisi rakentanut paikalle kokonaan uuden areenan ja jättänyt Stadionin tornin pystyyn muistoksi menneistä ajoista.Poliitikot päättivät virkamiesten opastuksella kuitenkin säilyttää paljon vanhaa. Se oli aivan perusteltu vaihtoehto. Olympiastadion on urheilutoimintojensa lisäksi kulttuurihistoriallisesti Suomen itsenäisyyden ajan merkittävimpiä rakennuksia.Ongelma on kuitenkin rahoituksessa. Vaikka urheilu oli tehnyt vankan taustatyön ja päättäjät olivat yhtä mieltä remontin tarpeellisuudesta, iski pankintiskillä perisuomalainen pihiys.Vaativaksi kohteeksi tiedetyn Olympiastadionin remonttibudjetti painettiin toiveikkaasti 200 miljoonan pintaan, vaikka jo ennalta oli epäilyjä sen pitävyydestä. Ei budjetti yhtään yllätystä kestänytkään.Toisinkin olisi voitu toimia, etenkin kun Olympiastadionin aiemmat remontit ovat olleet pihistelyä ja lypsämistä.Koska remontti on katsottu kansallisesti tärkeäksi hankkeeksi ja stadionilla on urheilu- ja viihdekäytön lisäksi vankka kulttuurihistoriallinen arvo, olisi rahoituskehys pitänyt viilata nyt sen mukaan.Remontin rahoittajat eli valtio ja Helsingin kaupunki olisivat voineet jo alunperin myöntää, että stadionvanhuksen remontissa eteen tulevat yllätykset hoidetaan ilman mutinoita.Samalla olisi vältytty kustannusten nousun hyssyttelyltä ja poliitikkojen jälkiviisailta kommenteilta.