Liverpool-fanilta erikoinen kunnianosoitus – yhdisti suosikkipelaajansa kasvot laaman vartaloon: ”Kipu oli sen arvoista”

Englantilainen

Andreah-nimimerkillä

The pain is worth it to show my love of #AdamLallanahttps://twitter.com/hashtag/AdamLallana?src=hash and @LFChttps://twitter.com/LFC 😎❤️ #adamlallamahttps://twitter.com/hashtag/adamlallama?src=hash #tattoohttps://twitter.com/hashtag/tattoo?src=hash #liverpoolfchttps://twitter.com/hashtag/liverpoolfc?src=hash #punhttps://twitter.com/hashtag/pun?src=hash @LFCUSAhttps://twitter.com/LFCUSA @Liverpolfanclubhttps://twitter.com/Liverpolfanclub pic.twitter.com/XizDSUOlNehttps://t.co/XizDSUOlNe

https://twitter.com/letsunwindxx/status/828809517592899586