Pelastavatko KHL:n suurseurat SKA ja TsSKA Jokerien pudotuspelipaikan

Jokerien runkosarja jääkiekkoliiga KHL:ssä on kahta ottelua vaille valmis.



Paikka pudotuspeleissä ei ole tavallaan Jokerien käsissä, jos HK Sotši voittaa omat ottelunsa. Sotši (88 pistettä) on kolme pistettä Jokerien (91) perässä, mutta sillä on myös kolme ottelua jäljellä. Jokerien runkosarja päättyy torstaina.



Jokerit voi olla melko luottavaisin mielen, että Hartwall-areenassa pelataan pudotuspelikiekkoa, kun Sotšin pitäisi voittaa sekä Pietarin SKA ja Moskovan TsSKA vieraissa, jos Jokerit voittaa omat jäljellä olevat ottelunsa.



On helppo veikata, ettei Pietarista ja Moskovasta irtoa kuuden pisteen pottia. KHL:n suurseurat voivat pelastaa Jokerit pudotuspeleihin, jolloin suomalaisjoukkue kohtaisi nimenomaan jomman kumman suurseuran.



Se on eri asia, pystyykö Jokerit voittamaan omia otteluitaan, kun se kohtaa Neftehimikin tiistai-iltana ja Ak Bars Kazanin torstaina.



Jos Jokerit häviää jomman kumman ottelun, ja Sotši hakee voiton Pietarista tai Moskovasta, ratkeaa pudotuspelipaikka vasta lauantaina.



Tässä muutamia kuvioita, joilla Jokerien ja Sotšin pudotuspelikoukerot ratkeavat.



1 Pisteet ovat tasan, ratkaisee kolmen pisteen voittojen määrä. Sotši johtaa tässä vertailussa.



2 Seuraavaksi tasapisteissä ratkaisevat kahden pisteen voitot.



3 Vasta kolmantena on maaliero.



Sotši pelaa Moskovassa tiistaina, Pietarissa torstaina ja Severstalissa lauantaina, jolloin koko runkosarja päättyy.