Lahden MM-hiihtoihin myyty jo 150000 pääsylippua

Urheilu

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoihin Lahteen on myyty ja varattu 150000 lippua, kertoi kisaorganisaatio tiedotteessaan tiistaina.Kisapäivistä ensimmäinen lauantai on jo loppuunmyyty lukuun ottamatta VIP-lippuja.Katsojakapasiteetti Lahdessa on 35000 katsojaa päivässä. Kilpailut käydään 22. helmikuuta–5. marraskuuta.”Katsomokapasiteetti on määritelty yhdessä eri viranomaisten kanssa. Takavuosina stadionille on voitu ottaa enemmän yleisöä ja lisäksi on tiettävästi ollut tapana laskea päivä- ja iltakisojen katsojamäärät erikseen, joten aiempien kisojen katsojamäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia näiden kisojen lukuihin”, sanoi myyntijohtaja Mikko Saarinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mikko%20Saarinen