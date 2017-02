Portugalin jalkapallon ”roistojoukkueen” luovutusvoittojen sarja jatkuu

Urheilu

Portugalin alasarjajoukkue Canalas 2010 sai viikonloppuna tililleen jo 15:nnen luovutusvoiton 16 edellisestä ottelusta. Yhteensä joukkuetta vastaan on pelattu kahdeksan kertaa kauden 23 ottelussa.Sunnuntaina ilman pelaamista kentältä poistui sarjakolmonen Valadares Gaia.HS kertoi viikko sitten http://www.hs.fi/urheilu/art-2000005077866.html joukkueesta, jonka peli perustuu väkivallan uhkaan. Joukkueessa pelaa muun muassa FC Porton ultrakannattajia.Muut joukkueet halveksuvat Canalasin pelityyliä, mutta eivät ole tehneet virallista protestia. Luovuttamisen takia joukkueiden on maksettava 750 euron sakot.”He eivät kunnioita sääntöjä lainkaan. He ovat roistoja ja teurastajia, ja joukkueemme pelaajat pelkäävät heitä”, sanoi kilpailevan joukkueen manageri Manuel Gomes http://www.hs.fi/haku/?search-term=Manuel%20Gomes AFP:lle viikko sitten.Kierroksia sarjassa on jäljellä enää kolme. Canalasin johto sarjakärjessä on 16 pistettä http://www.ogol.com.br/edition.php?id_edicao=98478&fase=94424&jornada_in=23