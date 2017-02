Keihäänheittäjä Abdelrahmanin kilpailukiellon pituus vahvistettiin

Urheilu

Egyptiläinen keihäänheittäjä Ihab Abdelrahman http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ihab%20Abdelrahman on asetettu kahden vuoden kilpailukieltoon dopingkärynsä takia. Abdelrahman kertoo asiasta omalla Facebook-sivullaan https://www.facebook.com/ihab.abdelrahman.79 Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat http://www.iltasanomat.fi/yleisurheilu/art-2000005087831.html?ref=rss verkkosivuillaan.Abdelrahman kertoo saaneensa yli puolen vuoden odotuksen jälkeen tiedon, että hänet on asetettu kahden vuoden kilpailukieltoon.Egyptiläisheittäjä antoi positiivisen dopingnäytteen huhtikuussa. B-näyte saatiin tutkittua syyskuussa.Abdelrahmania valmensi Petteri Piironen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Petteri%20Piironen , joka katkaisi valmennusyhteistyön Abdelrahmanin käryn takia.Pannan pituuden varmistumisen myötä Abdelrahman on sivussa ensi kesän MM-kisoista, jotka kilpaillaan Lontoossa. Vuoden 2015 MM-kisoissa Pekingissä hän sijoittui toiseksi.