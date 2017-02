213-senttisestä Lauri Markkasesta on tulossa suomalaisen urheilun suurin tähti – HS seurasi, millaista suurlupauksen elämä on yliopistokoripallon maailmassa

Urheilu

Lauri Markkasesta

Pieni

Matkalla tähtiin 66

”Tässä

Toistaiseksi

Harjoitusten

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Damon%20Stoudamire

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mike%20Bibby

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jason%20Terry

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Gilbert%20Arenas

Harjoitusten

Syksyn

Mutta

Ne