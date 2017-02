Leicesterin mestaruuteen johtanut Ranieri sai potkut

Urheilu

Valioliigan Leicesterin valmentajana Claudio Ranieri on saanut potkut.



Ranieri johdatti viime kaudella Leicesterin sensaatiomaisesti Valioliigan mestaruuteen. Tällä kaudella pelit ovat takunneet ja Leicester on pahassa putoamisvaarassa. Joukkue on 17:ntenä ja pisteen putoajanpaikan yläpuolella.



”Claudio, joka on johtanut Leicesteriä vuoden 2015 heinäkuusta lähtien, johti seuran sen 133-vuotisen historian suurimpaan saavutukseen viime kaudella, kun meidät kruunattiin mestareiksi Valioliigassa. Hänen asemansa seuran kaikkien aikojen menestyneimpänä managerina on ehdoton”, tiedotteessa sanottin.



”Joka tapauksessa, tulokset tällä kaudella aiheuttavat uhan seuran Valioliiga-statukselle ja tunnemme, että johtajan vaihto on välttämätöntä, vaikka kivuliasta”.



Leicester hävisi viime viikolla FA Cupissa kolmannella sarjaportaalla pelaavalle Millwallille. Mestarien liigan neljännesvälierissä joukkue hävisi ensimmäisen osaottelun Sevillalle 2–1.



