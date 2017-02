Hiihdon MM-kisoissa käynyt 100 000 katsojaa

Urheilu

Lahden MM-kisoissa on käynyt tähän mennessä 100 000 katsojaa, kertoo kisaorganisaatio tiedotteessaan.



Luvussa ovat mukana ilmaiseksi sisään pääsevät alle 7-vuotiaat lapset sekä keskiviikkona tapahtumassa olleet lahtelaiskoulujen oppilaat ja päiväkotilapset.



Kaikkiaan tapahtumaan on myyty 170 000 lippua. Kisapäiviä on jäljellä vielä kuusi. MM-alueelle voidaan myydä yhtä päivää kohden 35 000 lippua.