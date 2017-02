Reijo Jylhä on pitänyt Krista Pärmäkoskelle hiihtokoulua – ”Ohje oli hyvin yksinkertainen”

Urheilu

Lahti.

Mutta

Asia

Tällä

Pärmäkosken

Lähtöpaikalla on merkitystä

Krista

Naisten 10 km (p) väliaikalähdöllä kello 13.45. Yle TV2 ja Eurosport 1 televisioivat kilpailun suorana lähetyksenä.