Neziri ei kilpaile EM-halleissa

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pika-aituri Nooralotta Neziri ei kilpaile EM-hallikisoissa. Suomen urheiluliitto tiedotti tiistaina, että Neziri kärsii poskiontelotulehduksesta.



”Pari päivää sitten sairastuin. Sen jälkeen olo on vain pahentunut. Muutamaan päivään en ole pystynyt harjoittelemaan”, Neziri sanoi tiedotteessa.



Hallikauden aikana Neziri, 24, on sairastanut myös vatsataudin. Lisäksi jalkavaivat ovat haitanneet.



”Tällä hallikaudella on ollut kaikenlaista. Nyt levätään ja sitten katse kohti kevättä. Sellainen on nyt suunnitelma.”



Suomen joukkueessa on 11 urheilijaa. Hallikisat alkavat Belgradissa perjantaina.