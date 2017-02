Leijonien World Cup -puolustaja laitettiin NHL:ssä siirtolistalle

Urheilu

Jääkiekon NHL:ssä pelaava Calgary Flames asetti tiistaina suomalaispuolustaja Jyrki Jokipakan siirtolistalle. Mikä tahansa muu joukkue voi poimia Jokipakan listalta ilman siirtokorvausta 24 tunnin ajan.



Jokipakka pelasi syksyllä Suomen World Cup -joukkueessa. Kuluva NHL-kausi on ollut hänelle vaikea. Jokipakka on joutunut katselemaan Flamesin pelejä jo pitkään sivusta, sillä edellisen kerran hän on mahtunut kokoonpanoon 5. helmikuuta. Otteluita on kertynyt 38, kun Flames on kaikkiaan pelannut 63 ottelua.



Jokipakka siirtyi Calgaryyn noin vuosi sitten. Sitä ennen hän pelasi Dallas Starsin organisaatiossa kaudesta 2013–14 lähtien. NHL-pelejä Jokipakka on pelannut 147.