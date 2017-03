Valtio jakaa urheilijoille puoli miljoonaa enemmän apurahoja – Lauri Markkaselle 5 000 euroa

Urheilu

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jenny-Julia%20Danielsson

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Nora%20Heroum

Urheilijoille

Urheilija-apurahat lajeittain

20 000 euroa

Ammunta

Nyrkkeily

Paini

Purjehdus

Pyöräily

Uinti

Yleisurheilu

10 000 euroa

Ammunta

Jousiammunta

Keilailu

Nyrkkeily

Paini

Painonnosto

Purjehdus

Pöytätennis:

Ratsastus

Soutu

Suunnistus

Triathlon

Uinti

Voimistelu

Yleisurheilu

5 000 euroa

Ammunta:

Beach Volley:

Jalkapallo

Jousiammunta

Judo

Karate

Keilailu

Koripallo

Lentopallo:

Maalipallo