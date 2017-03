Mikko Korhonen hyvistä asemista päätöspäivään

Urheilu

Golfaaja Mikko Korhonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mikko%20Korhonen pelasi lauantaina kierroksen neljä alle parin Euroopan-kiertueen kilpailussa Etelä-Afrikan Waterkloofissa.Korhonen on yhteistuloksessa 11 lyöntiä alle parin. Ennen päätöskierrosta hän jakaa viidettä sijaa ja on kaksi lyöntiä kärkeä jäljessä. Kärkipaikan jakavat Scott Jamieson ja Alexander Björk.”Tänään oli lyöminen tosi hyvää ajoittain. Hienoa olla mukana vikoissa ryhmissä huomenna”, Korhonen sanoi.Korhosen uran paras sijoitus Euroopan-kiertueella on kolmas. Kymmenen parhaan joukkoon hän on päässyt 11 kertaa. Kisan voittaja saa 190 000 euroa.