Lionel Messin harvinainen juhlinta sai Twitterin repeämään – tästä tuuletuksessa oli kyse

Urheilu

Barcelonan

Messi

Messi

Hello I'd like to order some competition please I don't have any pic.twitter.com/2vgEUmgcNhhttps://t.co/2vgEUmgcNh — A D I L (@Barzaboy) 4. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/Barzaboy/status/838120956241539073

So no, Lionel Messi wasn't upset with his car insurance deal after all!



'Angry phone call' celebration explained... https://t.co/LFWG2E4p2xhttps://t.co/LFWG2E4p2x pic.twitter.com/IUp4pa1xfEhttps://t.co/IUp4pa1xfE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/Eurosport_UK/status/838381029220093952

Lionel Messi: "You need an astonishing goal? Call me!" — Charles Ahi (@Coach_Made) 4. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/Coach_Made/status/838121245585641472

Barcelona