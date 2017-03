Kärpät nousi jatkoajalla voittoon Pelicansista – taistelu kuudennesta sijasta jatkuu maanantaina

Urheilu

Pelicans–Kärpät 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)

Huippuhetket: Ilves - Lukko 250

Ilves kukisti niukasti Lukon Hakametsässä

Ilves–Lukko 3–2 (1–0, 0–0, 2–2)

Huippuhetket: SaiPa - TPS 256

TPS otti työvoiton SaiPasta

SaiPa–TPS 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

Huippuhetket: HPK - Tappara 277

Tappara voitti niukasti HPK:n Rinkelinmäellä

HPK–Tappara 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

Huippuhetket: JYP - KooKoo 281

JYP kukisti KooKoon Jyväskylässä

JYP–KooKoo 5–3 (1–1, 0–2, 4–0)

Huippuhetket: KalPa - Sport 284

KalPa kukisti Sportin ja jatkaa taistelua kakkossijasta

KalPa–Sport 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

