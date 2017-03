Urheilu

Tehdään heti alkuun selväksi: Lauri Markkanen on Suomen kaikkien aikojen lahjakkain koripalloilija. Sen ovat huomanneet myös NBA-seurojen pelaajatarkkailijat, jotka ovat saaneet ihastella 211-senttisen nuorukaisen poikkeuksellista heittotaitoa, hyvää liikkuvuutta ja luontaista peliälyä Yhdysvaltojen yliopistosarjassa.



Arizona Wildcatsia edustava HoNsU-kasvatti on noussut yhdeksi kesäkuussa järjestettävän NBA-varaustilaisuuden kuumista nimistä, eikä suomalaisittain tilanne voisi olla juuri kutkuttavampi: Markkasen tulevaisuus on NBA:ssa, jonka tulevaisuus kuuluu Markkasen kaltaisille pelaajille.







NBA:ssa on todistettu jo jonkin aikaa isojen miesten evoluutiota. Käytännössä tämä tarkoittaa, että korinalustoja silkalla voimalla dominoivien jättien kultakausi on ohi. Koolla on edelleen väliä koripallossa, mutta NBA-joukkueet hamuavat nyt riveihinsä heittokykyisiä ja takamiehen taidoilla varustettuja hujoppeja.



Markkanen sopii kuvaukseen liki täydellisesti. Useat voitosta voittoon porskuttavat NBA-joukkueet suosivat modernia pace and space-pelitapaa, joka perustuu vauhtiin ja vapaan heittotilan luomiseen.



Pelkkä Markkasen läsnäolo kentällä voi olla hänen joukkueelleen hyödyksi, sillä erinomaisena kaukoheittäjänä hän sitoo aina vähintään yhden puolustajan iholleen. Tällöin puolustavan joukkueen on hankalampi sumputtaa korinalustaa, kentälle vapautuu enemmän tilaa ja hyökkäämisestä tulee huomattavasti helpompaa.



Yksi vastaan yksi -tilanteissa suomalaisnuorukainen on riittävän taitava ja vikkelä kipittääkseen useimpien isojen puolustajien ohi. Jos Markkasen päällystakiksi määrätään pieni ja nopea mies, hän voi hyödyntää kokoaan korin läheisyydessä. Kuluvalla kaudella hän on tehtaillut yli 15 pistettä ottelua kohden.



Jos – ja mitä todennäköisimmin kun – Markkanen ilmoittautuu kesän varaustilaisuuteen, hänen nimensä huudetaan ensimmäisellä kierroksella.



Vaikka muutamissa veikkauksissa Markkanen on nostettu koko varaustilaisuuden ykkösnimeksi, suomalaisfanien on syytä pitää jalat maassa. Pelaajatarkkailijat näkevät Markkasen puolustuspelaamisessa puutteita, vaikka hän onkin parantanut otteitaan viime aikoina.



Markkanen ei ole NBA:n mittareilla erityisen urheilullinen – mikä tosin kertoo enemmän NBA:sta kuin Markkasen urheilullisuudesta.



Koripallossa isot pelaajat joutuvat usein skriinien jälkeen puolustamaan itseään nopeampia takamiehiä. Markkasella on ollut yliopistotasolla ajoittain vaikeuksia pysyä vikkelien takamiesten kintereillä. NBA:ssa tehtävä ei tule helpottumaan.



Isojen pelaajien eduksi lasketaan myös kyky torjua tai häiritä vastustajien heittoja. Markkasen koko kauden keskiarvo on vaatimaton 0,5 blokkia ottelua kohden. Pallonriistojakin Markkanen on tilastoinut vain 0,4 per peli.



Markkasella ei ole kokoisekseen pelaajaksi kovin isoa syliväliä, mitä on pidetty osasyynä valjuihin puolustuspään tilastoihin.



NBA:n varaustilaisuus tulee tänä vuonna olemaan pullollaan lahjakkuuksia. Lukuisista draftiin ilmoittautuvista pelaajista uumoillaan tulevaisuuden tähtiä. Vahvimman kiinnityksen ykkösvaraukseksi on ottanut Washingtonin yliopistoa edustava takamies Markelle Fultz.



Aina draftin taso ei ole yhtä kova. Esimerkiksi vuonna 2013 Markkasesta olisi voitu puhua jopa mahdollisena ykkösvarauksena. Nyt Markkasella on täydet mahdollisuudet pistesijoille.



Varaus kymmenen joukossa olisi historiallisen hieno saavutus, jota edesauttaisi onnistuminen tällä viikolla alkavassa valtakunnallisessa mestaruusturnauksessa. Viime viikonloppuna Markkanen pääsi juhlimaan jo Pac-12-konferenssin mestaruutta ja valintaa turnauksen tähdistöviisikkoon.