Kris Meeke ajoi ulos ja kurvasi parkkipaikalta Meksikon rallin voittoon 14 sekunnin turvin

Meksikon

P1 @RallyMexicohttps://twitter.com/RallyMexico - Congratulations & thanks for the adrenaline rush @krismeekehttps://twitter.com/krismeeke @CitroenRacinghttps://twitter.com/CitroenRacing 😮 #WRChttps://twitter.com/hashtag/WRC?src=hash #WRCplushttps://twitter.com/hashtag/WRCplus?src=hash ...don´t miss the Re-Live 📺 pic.twitter.com/SI4IjGcxrWhttps://t.co/SI4IjGcxrW

https://twitter.com/OfficialWRC/status/841011646168461313