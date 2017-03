Patrik Laineen edustaman Winnipegin ottelu New Jerseytä vastaan on peruttu lumimyrskyn takia – New Jerseyn osavaltiossa julistettu hätätila

Urheilu

Yhdysvaltojen

As many as 40,000 power outages in New Jersey due to snowstorm: https://t.co/KopMnLALAThttps://t.co/KopMnLALAT pic.twitter.com/osonVzziOdhttps://t.co/osonVzziOd — AccuWeather (@breakingweather) 14. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/breakingweather/status/841680428918591488