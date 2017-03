Jokerien kotihalli on Hartwall-areena myös seuraavat seitsemän vuotta

Urheilu

Olympiastadionin

kanssa Suomen tunnetuimman urheiluareenan tittelistä kamppaileva Hartwall-areena pysyy samannimisenä myös seuraavat seitsemän vuotta. Hartwall ja Helsinki Halli Oy julkistivat pitkän yhteistyösopimuksensa keskiviikkona.Hartwallin ja Helsinki Hallin yhteistyö on Suomen oloissa poikkeuksellisen pitkä. Hartwall on ollut halliyhtiön pääyhteistyökumppani vuodesta 1997 eli hallin avaamisesta alkaen.Vertailukohdaksi käy vuonna 1990 avattu Turkuhalli, jonka nimi on vaihtunut neljästi. Nykyisin Gatorade-areenana tunnettu halli on ollut edesmenneen Turun yhdyspankin mukaan myös Typhoon sekä nimillä Elysée-areena ja HK Areena.Hartwallin ja Helsinki Hallin sopimus on jatkoa kahdelle aiemmalle kymmenen vuoden sopimukselle ja se jatkuu vuoteen 2024.Hartwall-areena on KHL-seura Jokerien kotiareena ja Suomen tunnetuin konserttipaikka. Hallin rakennutti Harry Harkimo, mutta nyt sen omistaa Roman Rotenberg.