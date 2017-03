Cecilia Hanhikoski voitti kuurojen maailmanmestaruuden paripujottelussa –”Tosi hyvä fiilis!”

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Cecilia Hanhikoski on voittanut kultaa kuurojen alppihiihdon ja lumilautailun MM-kisoissa Innerkremsissä, Itävallassa.



Maailmanmestaruus tuli paripujottelussa. Aiemmin viikolla Hanhikoski kaatui parisuurpujottelun aikalaskuissa eikä päässyt jatkoon.



Paripujottelussa hän voitti karsinnat ja otti loppukilpailussa MM-kultaa 0,2 sekunnin turvin.



”Tosi hyvä fiilis! Kaskut sujuivat hyvin ja rata tuntui niin hyvältä. Tuntuu, että sain lasketuksi radan rytmin mukaan. Epäonnistumisesta opin tärkeän asian: pitää keskittyä vain omaan laskuun. Tällä keinolla onnistuin hyvin”, Hanhikoski sanoi tiedotteessa.



Hanhikoski on voittanut urallaan kaksi Deaflympics-hopeaa ja yhden pronssin sekä MM-kullan ja -pronssin. Tulevaisuudesta menestyksekäs urheilija on vielä avoin.



”En tiedä vielä mitä seuraavaksi. Jäi kuitenkin fiilis, että voisin vielä kehittyä paremmaksi laskijaksi eikä tieni pääty tähän. Seuraava kuurojen arvokisat olisi Deaflympics talvella 2019. Nyt pitää ensin huilata ja sitten aletaan selvittää mitä seuraavaksi”, hän sanoi.