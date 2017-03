Vantaa Ducksille odotetun vaikea vastustaja puolivälieriin – ”Pudotuspeleihin pääseminen on iso asia Vantaa Ducksille”

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pääkaupunkiseudun lentopallomainetta puolustava Vantaa Ducks varmisti jo hyvissä ajoin paikkansa Mestaruusliigan pudotuspeleihin, ja lauantaina selvisi, että vastus on kivikova Hurrikaani-Loimaa. Runkosarjan viimeisessä ottelussa Ducks voitti karsintoihin joutuneen Liiga-Riennon 3–0.



Puolivälieriin selvinneiden kahdeksan parhaan joukkueen kesken järjestettiin valintatilaisuus, mutta se ei tarjonnut minkäänlaista yllätystä. Parit muodostuivat kuin vanhaan malliin.



Runkosarjan näytöstyyliin voittanut Hurrikaani-Loimaa valitsi odotetusti vastustajakseen Ducksin, joka päätyi päävalmentaja Ismo Tuomisen komennossa kahdeksanneksi.



Hurrikaani-Loimaa vei runkosarjassa keskinäiset kohtaamiset selvästi. Se on suosikki myös puolivälieräsarjassa, joka pääsee vauhtiin ensi viikon keskiviikkona (22.3.). Paikka välieriin tulee kolmella voitolla.



”Pudotuspeleihin pääseminen on iso asia Vantaa Ducksille: nuorelle joukkueellemme, staffille, taustaryhmällemme, sponsoreillemme, talkoolaisille ja faneillemme”, sanoo Tuominen Mestaruusliigan tiedotteessa.



Tuominen muistuttaa, että Vantaan Korsossa on viimeksi pelattu puolivälierissä vuonna 2005.



”Hienoa päästä pelaamaan Hurrikaania vastaan. Joukkueen kanssa olemme asettaneet ensimmäiseksi tavoitteeksi pelata kotisalissamme kaksi puolivälieräpeliä. Tavoitteita tarkennamme pudotuspelien edetessä”, sanoo Tuominen.



Puolivälieräparit miesten Mestaruusliigassa: Hurrikaani-Loimaa (runkosarjan 1) - Vantaa Ducks (8), VaLePa (2) - Leka Volley (7), Sampo Volley (3) - Lentopalloseura ETTA (6), Kokkolan Tiikerit (4) - Team Lakkapää (5). Ensimmäiset ottelut pelataan keskiviikkona (22.3.).