Kuolemantapaus paljasti Kiinassa maratonvilpin – huijarit saavat vastedes elinikäisen kilpailukiellon

Maratonhuijarit joutuvat Kiinassa elinikäiseen kilpailukieltoon, Kiinan yleisurheiluliitto (CAA) ilmoitti maanantaina.



Päätös juontaa siitä, että Kiinassa juostuilla maratoneilla on paljastunut viime aikoina useita vilppitapauksia.



CAA:n mukaan kilpailukieltoon asetetaan muun muassa henkilöt, jotka juoksevat maratonin väärällä nimellä tai ovat osallisina juoksijan vaihtamisessa kesken kilpailun.



Huijaamistapaukset nousivat tarkempaan syyniin joulukuussa Xiamenissa juostulla puolimaratonilla tapahtuneen kuolemantapauksen jälkeen.



Kun nimellä Wu esiintynyt mies sai kuolemaan johtaneen sydänkohtauksen muutama kilometri ennen maalia, kävi ilmi, että hän oli mukana kisassa toisen henkilön puolesta.



Myöhemmin kisajärjestäjät hylkäsivät 30 juoksijaa tapahtumassa, jossa osallistujia oli 18 000.



Helmikuussa Wun omaiset nostivat oikeusjutun Wun mukaan värvännyttä henkilöä ja kisajärjestäjiä vastaan. Asiasta kertoi Beijing Youth Daily -lehti.



Yksi syy vilpillisiin maratonsuorituksiin on lehden mukaan ollut se, että lukio-opiskelijat saisivat yliopiston pääsykokeisiin etua siitä, jos sijoittuvat Xiamenin kisassa sadan parhaan joukkoon.



Muita syitä kepulikonsteihin voivat olla palkintorahat sekä mahdollisuus esiintyä sosiaalisessa mediassa maaliinpääsytodistuksen kanssa, vaikka sen olisikin hankkinut toinen henkilö.



Maratonien juokseminen on Kiinassa erittäin suosittua. CAA:n mukaan vuonna 2016 lähes kolme miljoonaa ihmistä osallistui yhteensä 328 maratontapahtumaan. Kasvua edellisestä vuodesta kertyi 150 prosenttia.



Tänä vuonna maratonien määrän odotetaan nousevan 500:aan.



CAA:n tavoitteena on, että vuonna 2020 yli kymmenen miljoonaa juoksijaa osallistuu Kiinassa yhteensä 800 maratonille.



Lähde: AFP