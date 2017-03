Kahdeksan kuukauden turnee – tässä on F1-kauden ohjelma

Urheilu

Formula 1 -kausi käynnistyy viikonloppuna Australian Melbournessa, jonka jälkeen huhtikuussa vuorossa ovat Shanghain, Bahrainin ja Sotšin osakilpailut.



Viime vuodesta kalenterista on pudonnut pois Hockenheimissa ajettu Saksan osakilpailu, ja tämän vuoden mestari on selvillä viimeistään 26. marraskuuta, kun kauden 20. gp on ajettu Abu Dhabissa.



Vuoden 2017 F1-kisakalenteri:



26.3. Melbourne, Australia



9.4. Shanghai, Kiina



16.4. Bahrain, Bahrain



30.4. Sotši, Venäjä



14.5. Barcelona, Espanja



28.5. Monte Carlo, Monaco



11.6. Montreal, Kanada



25.6. Baku, Azerbaidžan



9.7. Spielberg, Itävalta



16.7. Silverstone, Britannia



30.7. Budapest, Unkari



27.8. Spa-Francorchamps, Belgia



3.9. Monza, Italia



17.9. Singapore, Singapore



1.10. Sepang, Malesia



8.10. Suzuka, Japani



22.10. Austin, Yhdysvallat



29.10. Mexico City, Meksiko



12.11. Sao Paolo, Brasilia



26.11. Abu Dhabi, Arabiemiraatit