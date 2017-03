Entiseltä tennistähdeltä mahtava reaktio yllättävään eläinvieraaseen kesken pelin: ”En usko, että tällaista tapahtuu enää koskaan”

Urheilu

Maailmanlistalla

Haas

Saksalainen entinen tennissuuruus Tommy Haas koki ikimuistoisen tappion Miamin avoimessa tennisturnauksessa keskiviikkona.Haas joutui keskeyttämään avauskierroksen ottelunsa Tšekin Jiri Veselyä vastaan kriittisellä hetkellä kolmannessa erässä tilanteessa 3–3, kun kentälle viiletti suurikokoinen iguaani.Eläin kiipesi tulostaulun päälle, eikä sitä onnistuttu heti hätistämään tiehensä. Haas, 38, käytti tilanteen hyväksi ja nappasi selfien iguaanin kanssa.Hetken päästä eläin viiletti toiseen päähän kenttää ja kiipesi toisen tulostaulun päälle, kunnes se saatiin napattua hännästä kiinni ja vietyä pois areenalta.Haasia keskeytys ei auttanut, sillä Vesely vei kolmannen erän lukemin 7–5 ja koko ottelun erin 6–7, 6–3, 7–5.parhaimmillaan toisena ollut, 13 ATP-turnausvoittoa urallaan ottanut Haas suhtautui yllättävään vierailijaan huumorilla, ja hauskuutta riitti vielä ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessakin.”Ehkä iguana kuuli, että tämä on todennäköisesti viimeinen turnaukseni täällä, ja se halusi tulla tervehtimään”, Haas naurahti.”En tiedä, mistä se tuli ja miksi, mutta se oli aika siistiä.”on nykyisin kaksinpelin maailmantilastossa sijalla 1 022, ja hän on ilmoittanut lopettavansa uransa kauden jälkeen. Australian avointen ja Wimbledon välieräpaikkkojen lisäksi muistoihin jää todennäköisesti myös keskiviikkoinen kohtaaminen.”Se oli hauskaa. En usko, että tällaista tapahtuu enää koskaan. Ei ainakaan minun urallani, koska se on pian ohi. Se oli komea iguaani.”