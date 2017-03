Jatkaako Suomi tappiotonta karsintahistoriaansa Turkissa? – ”Pitää olla enemmän pelirohkeutta”

Urheilu

Kanerva: Suomi iskee Turkin joukkueen epätasapainoon 184

Moisander





Moisanderin mukaan Suomen pitää ottaa rohkeasti myös riskejä eikä vain tyytyä puolustamaan. Mitä se pelirohkeus sitten tarkoittaa tässä tapauksessa?



”Välillä voimme prässätä korkealta. Kun lähdemme vastahyökkäyksiin ja hyökkäämme ylipäätään, uskallamme mennä rangaistusalueelle, ettei siellä ole yksi kärki kahta topparia vastaan. Uskallamme haastaa laidalla yksi vastaan yksi -tilanteissa. Puolustaessa pidämme linjan vähän korkeammalla emmekä valu omaan boksiin”, Moisander kertoi.



"On monta tilannetta, mistä näkee, onko joukkueella itseluottamusta ja kuinka rohkeasti se pelaa. Siinä mielessä olen iloinen, että Kanerva ajattelee samalla tavalla."



Moisander sanoo uskovansa, että Suomelle sopii sekin, että puolustuslinja on välillä ylempänä.



”Jos ennakointi on kunnossa, ei se ole ongelma. Enemmän se on siitä terävyydestä ja valmiustilasta kiinni.”



Kanerva kertoi Belekissä Suomen hotellilla ilahtuneensa pelaajien harjoitusinnosta.



Tietyt pelaajat ovat aiheuttaneet hänelle päänvaivaa, kun hän on miettinyt avauskokoonpanoa.



”On tasavahvoja kavereita. Täytyy miettiä pelipareja, pelihistoriaa ja sitä, miten he täydentävät toisiaan. Fyysinen kunto on tärkeä”, Kanerva sanoi.



"Totta kai kädet syyhyävät uusien pelaajien kanssa ja mietin, ovatko he valmiita. Vaikea sanoa tietenkin pelkkien treenien perusteella, ovatko he valmiita. Moshtagh Yaghoubilla ja Petteri Forsellilla on muun muassa hirveä halu näyttää, että he ansaitsevat minuutteja", Kanerva sanoi.



Kanerva sanoi katsoneensa harjoituksissa erityisesti sitä, miten pelaajat reagoivat tilanteiden vaihdoksiin. Yhtään aikailijaa hän tuskin haluaa kentälle.



Turkki–Suomi Antalyassa perjantaina kello 19.00. YLE TV2 näyttää ottelun suorana.