Suomi sai luistelijat kaikkiin lajeihin – HS esittelee joukkueen

polven taitoluistelija voitti Suomen mestaruuden joulukuussa 2016 ja lunasti paikan tammikuun EM-kisoihin. Hän sijoittui siellä 11. tilalle, kun vapaaohjelma onnistui lähes täydellisesti.Peltonen sai vapaaohjelmasta pisteitä 107,05 ja teki kisassa ennätyspisteensä 160,57. Sijoituksen ansiosta Suomi säilytti kaksi EM-paikkaa.Peltonen on tulevaisuuden nimi, jolle ensimmäiset aikuisten MM-kisat tarjoavat lisää kilpailuvarmuutta. Helsingissä hän tavoittelee paikkaa 20 joukossa. Vapaaohjelmaan pääsee 24 parasta lyhytohjelmastaSuomen mestari on ollut tällä kaudella yksinäinen susi miesten luistelussa, kun muut ovat loukkaantuneet, lopettaneet tai vaihtaneet jäätanssiin. Saavutti MM-paikan tammikuun EM-kilpailuissa, joissa hän oli 22.MM-kisarajan hän ylitti vasta helmikuussa kotikaupungissaan Oberstdorfissa, kun vapaaohjelmaan asetettu tekninen pisteraja 64,00 ylittyi 0,9 pisteellä. Hän sai 181,08 yhteispistettä, jotka olisivat tuoneet 23. sijan viime MM-kisoissa.Virtanen jahtasi viisi vuotta MM-rajaa. Helsingissä tavoitteena on ehjä luistelu ja pääsy 24 joukkoon.sitten Bostonissa pari sijoittui MM-areenalla 18. tilalle. Helsingissä pari tavoittelee astetta parempaa, sijoittumista 15 joukkoon. Tammikuun EM-kisoissa pari oli kuitenkin heikoilla pisteillä vasta 17:s. Alakanttiin menneet EM-kisat johtivat siihen, että Törn ja Partanen vaihtoivat ohjelmaansa vain kaksi kuukautta ennen MM-kisoja.löysi toisensa, kun Simonen oli lopettelemassa yksinluistelijana Suomessa ja Penasse oli samoissa aikeissa Kanadassa. Simonen muutti Kanadaan ja parin yhteinen luistelu alkoi vasta puolisen vuotta sitten. Pari rikkoi MM-pisterajat ensimmäisessä kansainvälisessä kisassaan. Pari voi edustaa Suomea MM- ja EM-kisoissa, muttei olympialaisissa, koska he eivät ole saman maan kansalaisia.