Matti Heikkinen nosti Vantaan Hiihtoseuran mestariksi, yökkäsi maalissa ja muisteli seuran edesmennyttä taustavaikuttajaa: ”Tämä oli Arton mitali”

Vantaan Hiihtoseura voitti lauantaina SM-hiihdoissa viestin Suomen mestaruuden, mutta välitön juhlinta vaimeni ankkuri Matti Heikkisen takavuosilta tutun oireilun takia.Tultuaan maaliin Heikkinen nojasi minuuttitolkulla leveässä haara-asennossa sauvoihinsa ja yökkäili äänekkäästi.Tätä puolta Heikkisestä ei ole nähty pitkään aikaan.Heikkinen joutui viestin ankkuriosuuden takaa-ajossaan tiukille, mutta oli siinä hänen mielestään muutakin.”Nyt on ollut oikeastaan Lahdesta asti aika rikkonaista tekemistä. Syntymä ja kuolema ovat molemmat sellaista asioita, joita pitää kunnioittaa ja niitä joutuu myös sulattelemaan. On ollut sillä tavalla aika erilainen viikko elämässä”, Heikkinen sanoi.Syntymällä hän viittasi alkuviikolla tapahtuneeseen kolmannen lapsensa syntymään.Sen takia hän jätti väliin perjantain kympin (v) kisan, jossa hän olisi ollut suurin voittajasuosikki.Kuolema liittyi VHS:n mestaruuteen sillä tavalla, että seuran merkittävä taustavaikuttaja Arto Suikka menehtyi aivokasvaimeen viime vuoden loppukesällä.Heikkiselle Suikka neuvotteli myös henkilökohtaisia yhteistyösopimuksia.”Tämä oli Arton mitali. Hänen tekemänsä työ konkretisoitui tänään kultamitalina. Jos katsoo vuoden taakse, monenlaista on sattunut ja tapahtunut. Urheilullisesti on ollut myös erittäin antoisa pätkä”, Heikkinen sanoi.Heikkisen kilpailukausi päättyi tähän. Hän ei lähde ensi viikonlopuksi Ylitorniolle 50 km:n (v) SM-kisaan.” Tämä huipentui hyvin. Nyt on aika ottaa vähän tilanne alas. Minulla alkoi tänään loma ja isyysloma. Pidän hyvän jakson ja uskallan levätä. Nyt on se aika, kun saan elää niin sanotusti normaalin ihmisen elämää. Jos ei tee aamulla mieli muuta kuin juoda aamukahvi, niin ei tarvitse syödä väkisin puuroa.”VHS:n kolme ensimmäistä osuutta hiihtivät Waltteri Vinkanharju (vaihdossa 13:s, eroa kärkeen 1.08), Anssi Pentsinen (4:s/1.04) ja ampumahiihtäjä Olli Hiidensalo (4:s/0.34).Heikkinen ajoi kärkikolmikon kiinni jo osuuden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Näytti siltä, että hän hiihti itsensä turhaan yökkäyskuntoon.”Tietyllä tavalla kyllä olisin ehkä päässyt vähän helpommallakin. Nousut ovat täällä aika lyhyitä. Minun piti hiihtää niissä tosi lujaa, että sain myös kaverit hapoille. Sain kyllä heidät hapoille, mutta sain itsenikin.”Muista mitaleista käytiin tasainen kamppailu, jossa hopeaa sai Jämin Jänne ja pronssia Kouvolan Hiihtoseura.Viestin perinteinen mahtiseura Vuokatti Ski Team Kainuu jäi neljänneksi. Viimeksi Vuokatti jäi ilman SM-mitalia vuonna 2005.Vuokatin suosikkiasema horjahti pahasti, kun flunssatoipilas Iivo Niskanen joutui jättämään koko SM-viikonlopun väliin.”Saatiin mestaruus, kun Vuokatti sitä tarjosi. Viimeksi voitettiin 2012 Imatralla. Silloinkin käytettiin tilanne hyväksi, kun Sami oli poissa”, Hiidensalo sanoi ja tarkoitti sitä, että Vuokatin Sami Jauhojärvi lähti silloin kesken SM-viikonlopun esikoisensa synnytykseen.Myös Pentsinen kiitti Arto Suikkaa.”Hänellä oli iso merkitys, että tämä joukkue on saatu koottua. Itselleni tämä viestikulta on iso juttu. Sitä olen hakenut pitkään”, sanoi Pentsinen, joka edellisessä seurassaan Jämsänkosken Ilveksessä saavutti hopeaa ja pronssia sekä monta muuta kärkipään sijoitusta.Miesten 4x10 km (2p+2v): 1) Vantaan Hiihtoseura (Waltteri Vinkanharju, Anssi Pentsinen, Olli Hiidensalo, Matti Heikkinen) 1.34.48,4, 2) Jämin Jänne (Aku Nikander, Ristomatti Hakola, Markus Vuorela, Antti Ojansivu) jäljessä 9,9 sekuntia, 3) Kouvolan Hiihtoseura (Lauri Vuorinen, Ville Nousiainen, Juha Lallukka, Kari Varis) –11,9, 4) Vuokatti Ski Team Kainuu –15,0, 5) Ounasvaaran Hiihtoseura –3.05,4, 6) IF Minken –3.06,0, 7) Pyhäjärven Pohti –3.08,9, 8) Oulun Hiihtoseura –3.11,1, 9) IF Femman –4.16,0, 10) Petoteam –5.11,9,11) Mikkelin Hiihtäjät –5.41,5, 12) Ilmajoen Kisailijat –6.15,1, 13) Inarin Yritys –6.20,3, 14) Imatran Urheilijat –6.47,5, 15) Haapajärven Kiilat –6.50,7, 16) Vantaan Hiihtoseura 2 –6.54,1, 17) Kuusamon Erä-Veikot –7.21,0, 18) Pyhäjärven Pohti 2 –7.39,3, 19) Metsä-Veikot 85 –7.45,6, 20) IF Minken 2 –7.53,1.