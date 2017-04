Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja palaa työtehtäviin

Urheilu

Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pertti%20Alaja palaa huhtikuun alussa työtehtäviin sairauslomalta, kertoo Palloliitto kotisivuillaan https://www.palloliitto.fi/uutiset/suomen-palloliitto/puheenjohtaja-alaja-palaa-tyotehtaviin Alaja sairastaa syöpää, jonka hoitosuunnitelmassa on ollut yhdeksän viikkoa sytostaattihoitoja. Nyt vuorossa on palautumisjakso. Sen aikana tehdään lisätutkimuksia ennen leikkausta, johon Alaja menee toukokuussa.”Olen iloinen, että pystyn olemaan liiton puheenjohtajan isännöimässä UEFA:n kongressia nyt tiistaina ja keskiviikkona Helsingissä. Vierainamme ovat eurooppalaisen jalkapalloperheen päättäjät samoin FIFA:n puheenjohtaja ja pääsihteeri sekä johtavat jalkapallopäättäjät muista maanosaliitoista. UEFA:n kongressi on osa liittomme 110-vuotisjuhlallisuuksia ja Suomen 100-vuotisjuhlintaa”, Alaja sanoo tiedotteessa.”Poissaoloni ajan liiton puheenjohtajatehtävistä on ansiokkaasti huolehtinut varapuheenjohtajamme Markku Lehtola http://www.hs.fi/haku/?search-term=Markku%20Lehtola . Nyt yhdessä sovimme miten jaamme vastuitamme ennen leikkaustani toukokuussa. Ensimmäinen kotimainen tehtäväni on kuitenkin juhlapuhe lauantaina 8.4. Sääksjärven Loiskeen 70-vuotisjuhlissa.”