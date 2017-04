Tarkkaavaisen tv-katsojan soitto ratkaisi golfin major-turnauksen voiton ja sai aikaan raivoisan tunneryöpyn

Urheilu

Naisten

Sääntörike

Rangaistuksen

Viewers at home should not be officials wearing stripes. Let's go @Lexihttps://twitter.com/Lexi, win this thing anyway. — Tiger Woods (@TigerWoods) 3. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/TigerWoods/status/848688307244593152

Naisten

Twitterissä

Just watching the video of Lexi Thompson's "penalty." They did this. They actually did this. They should all be fired. — Tim Kawakami (@timkawakami) 3. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/timkawakami/status/848750592633602049

Another rough day for the deep dark complex rules of golf. Simplification cannot come quick enough. — Graeme McDowell (@Graeme_McDowell) 3. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/Graeme_McDowell/status/848713858655170563

Hey @USGAhttps://twitter.com/USGA I've got a new rule for ya........no more viewer call ins, emails or anything else regarding the rules!! What a farce!! — Arron Oberholser (@ArronOberholser) 3. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/ArronOberholser/status/848689120985702402