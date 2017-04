Urheilu

Helsingin Sanomat

Jääkiekkoliigan välierissä on kaksi yllättäjää ja kaksi odotettua joukkuetta. Isoin yllättäjä on KalPa, jolle ei kauden alla povattu edes pudotuspelejä.



Melkein yhtä ison paukun on järjestänyt Helsingin IFK, jolle lähes kaikki kiekkoa seuraavat toimittajat veikkasivat mestaruutta tai finaalipaikkaa.



Runkosarjan perusteella IFK:n piti päättää kausi yli kaksi viikkoa sitten Kärppien käsittelyssä.



IFK-fanien ensimmäinen ilonaihe oli Kärppien kaataminen, toinen TPS:n kellistäminen ja kolmas otteluiden jatkuminen huhtikuulle, kun Jokerien lysti KHL:ssä päättyi jo helmikuussa. Enää pitäisi raivata Tappara tieltä ja aloittaa mestaruusjahti.



Kovin yleisiä eivät ole IFK:n välieräpaikatkaan. 2000-luvulla pelataan 18. kerran pudotuspelejä, ja IFK on edennyt semifinaaliin vain kuusi kertaa.



IFK on neljän joukossa ja valmiina ottamaan revanssin viime kevään finaaliparista.



Historia ei juuri puolla IFK:ta, mutta kaukalossa voi olla toisin. IFK:n laajassa pelaajajoukossa on vielä uinuvia tähtiä, jotka voivat pulpahtaa esiin.



Jos niin käy, voi IFK ottaa 2000-luvun kolmannen finaalipaikan.