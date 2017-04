Liverpoolille kova rangaistus – yritti värvätä 12-vuotiaan huippulupauksen vastoin sääntöjä

Urheilu

Englannin Valioliiga on rangaissut Liverpoolia ankarasti junioripelaajien värväämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta. Liverpool joutuu maksamaan 100 000 punnan sakon. Seura ei saa myöskään värvätä akatemiaansa pelaajia muista seuroista kahteen vuoteen.



Valioliigan hallitus mietti rangaistusta viikon. Rangaistuksella on iso merkitys, sillä seura ei saa värvätä Englannin lupaavimpia junioreita muista seuroista riveihinsä nyt pitkään aikaan.



Syyskuussa 2016 Liverpool haki lupaa rekisteröidä Stoke Cityn nuorisoakatemian pelaaja omaan akatemiaansa. Siirtosumma oli jo sovittu, mutta Valioliiga hylkäsi siirron.



Valioliigan tekemissä tutkimuksissa selvisi, että Liverpool oli lähestynyt vastoin sääntöjä poikaa ja hänen vanhempiaan ennenaikaisesti. Liverpool oli myös maksanut perheen matkan Valioliigan otteluun Anfieldille.



Lisäksi Liverpool oli tarjoutunut hoitamaan pojan koulumaksut, vaikka Stoke jo maksoi ne. Tämä on vastoin Valioliigan sääntöjä.



