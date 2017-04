Nyt karkasi kintaasta: ruokanuotio, kolamainos, Miamin musiikkijuhlat – valmentajan erottamista vaativista kylteistä tuli veikeä ilmiö

Urheilu

Mistä

Wenger Out' sign at the Ultra Music Festival in Miami 😂😂😂 pic.twitter.com/8QY7IwSp4jhttps://t.co/8QY7IwSp4j — Footy Accumulators (@FootyAccums) 26. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/FootyAccums/status/845989994812624902

There was a wenger out banner in the Pepsi advert pic.twitter.com/LCJfTKBqRChttps://t.co/LCJfTKBqRC — ㅤ (@Pepcatalonya) 5. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/Pepcatalonya/status/849743051618750469

1. This Wenger out stuff is not a game 😂 pic.twitter.com/h43Q0lcC0khttps://t.co/h43Q0lcC0k — LJ (@SimplyLee14) 5. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/SimplyLee14/status/849675495306407938

lmao Arsenal banter is everywhere Wenger in/out banners at Wrestlemania pic.twitter.com/1u8xXUedaEhttps://t.co/1u8xXUedaE — Ashu (@SRKgooner) 3. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/SRKgooner/status/848728945558261760