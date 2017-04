Valtteri Bottas täynnä luottamusta Kiinan GP-kisaan: ”Jos niin on, voimme ajaa voitosta”

Urheilu

Valtteri Bottas on ajanut maaliin asti kaikki neljä Williamsilla käymäänsä Kiinan Grand Prix -kisaa. Paras tulos on kuitenkin vasta kuudes sija vuoden 2015 koitoksessa.



2013 Bottas oli 13; 2014 seitsemäs, 2015 kuudes ja viime vuonna kymmenes.



Nyt odotukset ovat huomattavasti korkeammalla ennen viikonlopun kilpailua Mercedeksen autolla.



Taisteletko voitosta?



”Mielestäni ensimmäinen kisa antoi hyvät lähtökohdat, vaikkei se ollutkaan parhaita viikonloppujani. Se ei ollut täydellinen kisa, mutta hyvä alku kaudelle kuitenkin”, Bottas pohti torstaina Mercedeksen lehdistötilaisuudessa.



”Tunne on parempi ja luottavaisempi, kun lähdemme toiseen kisaani tässä tiimissä. Ensimmäinen on takana, ja nyt keskitymme tähän. Vielä on kuitenkin aikaista sanoa, miten se menee, ja onko mahdollisuuksia kisan voittoon. Kunhan näemme, missä olemme, ja millainen keli on. Historiallisesti tiedän, että Shanghai on ratana parempi Mercedekselle kuin Melbourne. Jos niin on, voimme ajaa voitosta.”



Oliko Ferrari Mercedestä vahvempi Melbournessa?



”He olivat meitä nopeampia sunnuntaina. En usko, että teimme kaiken oikein tiiminä. Odotimme aika paljon perjantain pitkien vetojen jälkeen, ja vielä lauantaina, kun olimme niin lähekkäin Ferrarin kanssa. He onnistuivat sitten nostamaan vauhtia, kun me emme siihen kyenneet.”



”Tiedämme joitain syitä siihen, ja tiedämme korkeampien lämpötilojen varmuudella vaikuttaneen meihin. Se hieman satutti, mutta emme voi syyttää pelkästään lämpötiloja. On meistä kiinni reagoida oikein sääoloihin jatkossa, ja sen olemme sisäistäneet tiiminä.”



”Varmasti tulee jännä taisto Ferrarin kanssa, ja siitä tulee taas tosi tiukkaa”, Bottas puntaroi.