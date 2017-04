Perjantain tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua – Charley Hoffman johtaa golfin Masters-turnausta

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Autourheilu Bastia: Rallin MM-sarjan kauden 4/13 kilpailu, Korsikan ralli:



Tilanne 4/10 erikoiskokeen jälkeen: 1) Kris Meeke Britannia, Citroen 1.16.32,1, 2) Sebastien Ogier Ranska, Ford jäljessä 10,3 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –25,8, 4) Craig Breen Irlanti, Citroen –52,4, 5) Daniel Sordo Espanja, Hyundai –53,8, 6) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –1.00,2, 7) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –1.18,8, 8) Stephane Lefebvre Ranska, Citroen –2.07,6, 9) Andreas Mikkelsen Norja, Skoda (WRC2) –2.57,3, 10) Stephane Sarrazin Ranska, Skoda –3.17,8,



11) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford (WRC2) –4.07,3.



Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota keskeytti avauspäivän. Hännisen autokunta ajoi ulos tieltä 1. erikoiskokeella, mutta sen on määrä jatkaa kisaa lauantaina. Ott Tänak Viro, Ford ajoi ulos 3. erikoiskokeella.



WRC2-luokan tilanne: 1) Mikkelsen 1.19.29,4, 2) Suninen –1.10,0, 3) Yohan Rossel Ranska, Citroen –2.00,6.



Erikoiskokeiden nopeimmat:



Ek1 (31,20 km): 1) Meeke 19.56,5, 2) Ogier –5,7, 3) Neuville –11,0,... 7) Latvala –22,4,... 16) Suninen –1.14,6,... 72) Hänninen –13.59,1.



Ek2 (29,12 km): 1) Meeke 18.22,3, 2) Ogier –3,2, 3) Neuville –6,2,... 5) Latvala –12,4,... 13) Suninen –1.00,7.



Ek3 (31,20 km): 1) Ogier 19.52,1, 2) Meeke –0,8, 3) Neuville –6,2,... 6) Latvala –14,1,... 11) Suninen –1.00,2.



Ek4 (29,12 km): 1) Meeke 18.20,4, 2) Ogier –2,2, 3) Neuville –3,2,... 5) Latvala –12,1,... 11) Suninen –52,6.



Ralli jatkuu lauantaina neljällä erikoiskokeella, ja päättyy sunnuntain kahteen erikoiskokeeseen.



Golf Augusta, Yhdysvallat. Miesten kauden 1/4 arvoturnaus, Masters, palkintoarvo 9,3 miljoonaa euroa:



Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 72:



65 lyöntiä (7 alle par-tuloksen) Charley Hoffman USA,



69 (–3): William McGirt USA,



70 (–2): Lee Westwood Englanti 70,



71 (–1): Sergio Garcia Espanja, Justin Rose Britannia, Phil Mickelson USA, Matthew Fitzpatrick Englanti, Jason Dufner USA, Russell Henley USA, Andy Sullivan Englanti, Kevin Chappell USA,



72 (par): Sören Kjeldsen Tanska, Thomas Pieters Belgia, Paul Casey Englanti, Ernie Els Etelä-Afrikka, Matt Kuchar USA, Shane Lowry Irlanti, Rory McIlroy Pohjois-Irlanti.



Maailmanlistan ykköspelaaja, Yhdysvaltain Dustin Johnson vetäytyi kilpailusta selkäongelmien takia.



Jalkapallo Espanjan liiga



Eibar–Las Palmas 3–1 (2–0), Valencia–Celta Vigo 3–2 (1–1)



Jääkiekko NHL



Boston–Ottawa vl. 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)



B: Tuukka Rask 25/26 torjuntaa.



Carolina–NY Islanders 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)



Columbus–Winnipeg 4–5 (1–2, 2–1, 1–2)



W: Joel Armia 0+1, C: Joonas Korpisalo 27/32 torjuntaa.



New Jersey–Pittsburgh 4–7 (1–2, 3–3, 0–2)



Florida–St. Louis 3–6 (0–1, 1–1, 2–4)



S: Jori Lehterä 0+1.



Toronto–Tampa Bay 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)



Dallas–Nashville 3–7 (0–4, 3–2, 0–1)



N: Juuse Saros 30/33 torjuntaa, D: Antti Niemi 6/8 torjuntaa/pelasi 13.02 min., Kari Lehtonen 21/26 torjuntaa/pelasi 46.58.



Colorado–Minnesota 3–4 (0–2, 2–0, 1–2)



M: Mikael Granlund 1+0.



Anaheim–Chicago 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)



A: Sami Vatanen 0+1.



Arizona–Vancouver 4–3 (1–1, 3–0, 0–2)



Los Angeles–Calgary 1–4 (1–1, 0–3, 0–0)



San Jose–Edmonton 2–4 (1–0, 1–1, 0–3)



Naisten MM-kilpailut



Plymouth, Yhdysvallat. Naisten MM-kilpailut:



Välierät:



Kanada–Suomi 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)



S: Noora Räty 10+10+11=31 torjuntaa.



Yhdysvallat–Saksa 11–0 (2–0, 5–0, 4–0).



Kanada ja Yhdysvallat loppuotteluun. Suomi ja Saksa pronssiotteluun.



Koripallo Suomalaisten otteluja Euroopan sarjoissa, miehet:



Euroliiga: Fenerbahce, Turkki–Barcelona, Espanja 68–65, B: Petteri Koponen 6/5/1 syöttö/2 riistoa, pelasi 29 minuuttia.



Barcelona päätyi 11. sijalle ja karsiutui.



Tshekin liiga: Nymburk–USK Praha 84–56, U: Alexander Madsen 6/6/3s/1 torjunta/1r, pelasi 36,5 minuuttia.



USK Praha sijoittui ylemmässä jatkosarjassa neljänneksi ja kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Opavan.



Romanian liiga: Cluj–Steaua Bukarest 90–84, SB: valmentaja Jukka Toijala.



Steaua sijoittui ylemmässä jatkosarjassa kolmanneksi ja kohtaa pudotuspeleissä Pitestin.



Lentopallo Naisten Mestaruusliiga, 1. loppuottelu (4 voitolla Suomen mestariksi):



HPK–LP Viesti 0–3 (16–25, 22–25, 23–25)



LP Viesti johtaa voitoin 1–0.



Seuraava ottelu: 9.4. LP Viesti–HPK.



Painonnosto Split, Kroatia. EM-kilpailut, suomalaistuloksia:



Miehet:



85 kg: 1) Oleksandr Pielieshenko Ukraina 386 (tempaus 175+työntö 211), 2) Artem Okulov Venäjä 377 (165+212), 3) Krzysztof Zwarycz Puola 358 (159+199), ...11) Milko Tokola Suomi 330 (150+180), ...18) Jesse Nykänen Suomi 305 (135+170).



94 kg, B-ryhmä: 1) Jaroslav Viter Ukraina 370 (165+205), ...5) Eero Retulainen Suomi 339 (150+189), ...8) Miika Antti-Roiko Suomi 330 (140+190). Sarjan A-ryhmä nostaa perjantain myöhäisillassa.



105 kg, C-ryhmä: 1) Kimmo Lehtikangas Suomi 325 (147+178). Suomen Roni Peltonen tempaisi 144 kiloa, mutta jäi ilman tulosta työnnössä.



Lehtikankaan sija ratkeaa lauantaina A-ryhmän nostettua.



Yli 105 kg, C-ryhmä: Teemu Roininen 337 (147+190).



Roinisen sija ratkeaa lauantaina A-ryhmän nostettua.





Pyöräily Stadskanaal, Hollanti. Kv. etappikilpailu:



3. etappi, Musselkanaal–Stadskanaal, 154,4 km: 1) Lisa Brennauer Saksa 3.50.58, 2) Lisa Klein Saksa sama aika, 3) Ellen van Dijk Hollanti s.a.,... 13) Lotta Lepistö Suomi s.a.



Kokonaiskilpailun tilanne 3/5 etapin jälkeen: 1) Van Dijk 6.06.03, 2) Anna van der Breggen Hollanti jäljessä 24 sekuntia, 3) Brennauer –32,... 8) Lepistö –1.20.



Sulkapallo Vantaa. Kv. turnaus, Finnsih Open:



Nelinpelin 1. kierrosta.



Miehet:



Dominik Stipsiots/Roman Zirnwald Itävalta–Mikko Heikkinen/Jori Simola Suomi 21–11, 21–6, Martin Campbell/Patrick Machugh Skotlanti–Oskari Larkimo/Tuomas Nuorteva Suomi 21–13, 19–21, 21–10, Filip Budzel Tshekki/Peder Sövndal Tanska–Juha Honkanen/Miika Lahtinen Suomi 14–21, 22–20, 21–12.



Naiset:



Hanna Karkaus/Johanna Luostarinen Suomi–Busra Yalcinkaya/Ebru Yazgan Turkki 21–18, 21–18, Misato Aratama/Akane Watanabe Japani–Heini Ihalainen/Salla Urpela Suomi 21–7, 21–6, Chisato Hoshi/Naru Shinoya Japani–Eerika Kuurne/Henna-Leena Lindberg Suomi 21–8, 21–2, Natalia Rogova/Olga Rogova Venäjä–Tuuli Härkönen/Elina Niiranen Suomi 13–21, 21–13, 21–10.



Tennis Hanko. Davis Cup, Euroopan/Afrikan lohkon 2. ryhmän karsintaottelu:



Suomi–Madagaskar tilanne 1–0



Patrik Niklas-Salminen S–Jean-Jacques Rakotohasy M 6–2, 6–4, 6–3.



Eero Vasa–Antso Rakotondramanga 6–4, 3–6, 2–6, 0–6.



Maaottelu 1–1.



Rahapelit Keno 14/17



Perjantai 7. 4.



Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 32, 37, 46, 47, 49, 50, 53, 59, 63



Kunkkunumero: 24



TV-Urheilua Lauantai 8.4.



Yle TV2



10.00 Jääkiekon naisten MM-finaali (kooste)



11.15 Muodostelmaluistelun MM (kooste)



12.55 Hiihdon Suomen cup: Viestit, Yli-Tornio



15.10 Ski Classics: Ylläs-Levi (kooste)



16.45 Salibandyliiga: Happee-Classic, 4. välierä



Nelonen ja Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Liiga: KalPa-JYP, 3. välierä



Ruutu+ Urheilu 1



17.00 Korsikan MM-ralli: EK8



22.00 Golf: The Masters



Ruutu+ Urheilu 2



22.30 Korsikan MM-ralli (kooste)



01.00 NBA: Charlotte-Boston



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Pori



C More Max



07.00 F1: Vapaat harj., Kiina



10.00 F1: Aika-ajot, Kiina



15.00 Ravit: Toto76, Pori



C More Sport 1



18.35, 20.10 ja 21.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Argentiina



C More Sport 2



16.15 SHL: Brynäs-Frölunda, 4. välierä



Eurosport 1



12.00 ja 18.15 Painonnoston EM



16.30 Pyöräily: Baskimaan ympäriajo



00.00 Ratsastus: Global Champions Tour, Meksiko



Eurosport 2



16.30 Bundesliiga: RB Leipzig-Leverkusen



19.30 Bundesliiga: Bayern München-Dortmund



23.00 MLS: DC United-New York City FC



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: Tottenham-Watford



17.00 Valioliiga: Stoke-Liverpool



19.30 Valioliiga: Bournemouth-Chelsea



21.45 La Liga: Málaga-Barcelona



Viasat Fotboll



19.30 La Liga: Sevilla-Deportivo



Viasat Urheilu



14.00 La Liga: Espanyol-Alavés



17.15 La Liga: Real Madrid-Atlético



19.30 Championship: Sheffield Wednesday-Newcastle



21.45 Serie A: Juventus-Chievo



02.05 NHL: Winnipeg-Nashville



Viasat Sport



09.25 V8 Supercars: Tasmania



16.00 Serie A: Empoli-Pescara



19.35 NHL: Philadelphia-Columbus



02.05 NHL: Detroit-Montreal



05.05 NHL: Vancouver-Edmonton



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



15.00 KHL: Metallurg Mg-SKA Pietari, 1. finaali



22.05 NHL: Boston-Washington



Viasat Jääkiekko HD



02.05 NHL: Ottelu avoin



Viasat Hockey



19.35 NHL: Ottawa-NY Rangers



02.05 NHL: Toronto-Pittsburgh



05.05 NHL: San Jose-Calgary



Motors TV



23.00 IMSA Sportscar Championship: Long Beach